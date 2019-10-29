Газопровод «Сила Сибири» заполнили газом с Чаяндинского месторождения в Якутии. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК. Согласно сообщению, газ довели до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.

Армия и оружие На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух» Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".

Общество Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".

Экономика Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.

Политика Националисты проводят в Киеве митинг против разведения сил в Донбассе По данным телеканала NewsOne, около 500 человек пришли к офису украинского президента в Киеве, протестуя против разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.

Общество Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.

Политика Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.

Экономика Россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей из-за контрсанкций Сегодня, 29 октября 2019 года, стало известно, чтоо россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей или по 3 тысяч рублей на одного человека из-за продовольственного эмбарго, объявленного в ответ на антироссийские санкции.

Общество Новая система пенсионных накоплений охватит самозанятых В новой системе добровольных пенсионных накоплений (гарантированный пенсионный план, ГПП), презентованной 29 октября ЦБ и Минфином, смогут участвовать и наемные работники, и самозанятые, следует из комментариев Минфина.

Общество Названы российские регионы с самыми качественными дорогами Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.

Политика Россия, Иран и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии Главы МИД Турции, России и Ирана подтвердили полную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также поприветствовали все усилия сирийского правительства по борьбе с терроризмом и сепаратизмом.

Киберспорт Следующая Battlefield выйдет не раньше 1 апреля 2021 года Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.

Армия и оружие Летчики НАТО похвастались сопровождением «мощного Су-35» «Дислоцированные в настоящее время вблизи северо-восточной границы НАТО истребители F-16 успешно перехватили сегодня некоторые российские самолеты, среди которых мощный Су-35 "Фланкер" (Flanker-Е+ по кодификации НАТО - ред.)», - сообщило ВВС Бельгии в Twitter.