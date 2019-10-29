Энергетика

РБКРБК«Газпром» заполнил газом газопровод «Сила Сибири»

Газопровод «Сила Сибири» заполнили газом с Чаяндинского месторождения в Якутии. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК. Согласно сообщению, газ довели до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.
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«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русскомвчера в 13:32

«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

Известиявчера в 07:01

Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом

REGNUMвчера в 09:50

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Российская газетавчера в 07:28

Акции «Газпрома» на Мосбирже растут на 3,5% на фоне новостей о заполнении «Силы Сибири»

ТАССвчера в 08:16

Акции «Газпрома» подорожали после сообщений о заполнении «Силы Сибири»

РБКвчера в 10:00

Акции «Газпрома» обновили максимум с июля на новостях о «Силе Сибири»

Интерфаксвчера в 07:53
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Армия и оружие

Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

REGNUM 01:12
Армия и оружие

Россия озабочена количеством спутников США в космосе

RT на русском вчера в 19:29
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли обстрел военной полиции в Сирии

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в Сирии при артиллерийском обстреле колонны военной полиции РФ ранения якобы получили двое российских военнослужащих.
Национальная служба новостей вчера в 10:15
Армия и оружие

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Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".
РИА Новости 01:11
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МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Ведомости вчера в 17:11
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

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Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ 28 октября в 08:15
Политика

Националисты проводят в Киеве митинг против разведения сил в Донбассе

По данным телеканала NewsOne, около 500 человек пришли к офису украинского президента в Киеве, протестуя против разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 16:12
Общество

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Российская газета вчера в 08:41
Политика

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Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Экономика

Россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей из-за контрсанкций

Сегодня, 29 октября 2019 года, стало известно, чтоо россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей или по 3 тысяч рублей на одного человека из-за продовольственного эмбарго, объявленного в ответ на антироссийские санкции.
Саминвестор вчера в 02:20
Общество

Новая система пенсионных накоплений охватит самозанятых

В новой системе добровольных пенсионных накоплений (гарантированный пенсионный план, ГПП), презентованной 29 октября ЦБ и Минфином, смогут участвовать и наемные работники, и самозанятые, следует из комментариев Минфина.
РБК вчера в 17:00
Наука

Дороги России предложили укрепить полиэтиленом

Российские дороги предложили укреплять специальным покрытием из сверхвысокомолекулярного полиэтилена.
Алтайская правда 00:56
Шоу-бизнес

45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа

Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 вчера в 06:28
Общество

Названы российские регионы с самыми качественными дорогами

Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.
Lenta.ru 02:30
Политика

Россия, Иран и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии

Главы МИД Турции, России и Ирана подтвердили полную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также поприветствовали все усилия сирийского правительства по борьбе с терроризмом и сепаратизмом.
REGNUM вчера в 20:41
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
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В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником

В Улан-Удэ произошло ДТП с участием бронетранспортера и внедорожника.
Российская газета 02:32
Армия и оружие

США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА

В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
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Советы, которые помогут похудеть быстро и легко

Портал «МедикФорум» опубликовал советы, которые помогут добиться желаемого эффекта.
Известия Мордовии вчера в 03:53
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Моника Беллуччи шокировала фанатов внешним видом

Внешний вид 55-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи поразил ее поклонников.
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Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.
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Аналитики оценили объем инвестиций в коммерческую недвижимость России

По итогам 2019 года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость достигнет $2 млрд.
РБК вчера в 06:56
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
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На Урале поезд сбил двух девочек

REGNUM вчера в 23:15
Армия и оружие

Летчики НАТО похвастались сопровождением «мощного Су-35»

«Дислоцированные в настоящее время вблизи северо-восточной границы НАТО истребители F-16 успешно перехватили сегодня некоторые российские самолеты, среди которых мощный Су-35 "Фланкер" (Flanker-Е+ по кодификации НАТО - ред.)», - сообщило ВВС Бельгии в Twitter.
ТК Звезда вчера в 20:27
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Идею введения углеродного налога предложил глава «Роснано» Анатолий Чубайс как механизм регулирования выбросов парниковых газов.
ТК Звезда 27 октября в 22:07
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