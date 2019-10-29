Энергетика
РБК«Газпром» заполнил газом газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» заполнили газом с Чаяндинского месторождения в Якутии. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК. Согласно сообщению, газ довели до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.
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Армия и оружие
Россия озабочена количеством спутников США в космосе
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли обстрел военной полиции в Сирии
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в Сирии при артиллерийском обстреле колонны военной полиции РФ ранения якобы получили двое российских военнослужащих.
Армия и оружие
На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»
Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Политика
Националисты проводят в Киеве митинг против разведения сил в Донбассе
По данным телеканала NewsOne, около 500 человек пришли к офису украинского президента в Киеве, протестуя против разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Экономика
Россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей из-за контрсанкций
Сегодня, 29 октября 2019 года, стало известно, чтоо россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей или по 3 тысяч рублей на одного человека из-за продовольственного эмбарго, объявленного в ответ на антироссийские санкции.
Общество
Новая система пенсионных накоплений охватит самозанятых
В новой системе добровольных пенсионных накоплений (гарантированный пенсионный план, ГПП), презентованной 29 октября ЦБ и Минфином, смогут участвовать и наемные работники, и самозанятые, следует из комментариев Минфина.
Наука
Дороги России предложили укрепить полиэтиленом
Российские дороги предложили укреплять специальным покрытием из сверхвысокомолекулярного полиэтилена.
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Общество
Названы российские регионы с самыми качественными дорогами
Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.
Политика
Россия, Иран и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии
Главы МИД Турции, России и Ирана подтвердили полную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также поприветствовали все усилия сирийского правительства по борьбе с терроризмом и сепаратизмом.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Происшествия
В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником
В Улан-Удэ произошло ДТП с участием бронетранспортера и внедорожника.
Армия и оружие
США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА
В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
Здоровье
Советы, которые помогут похудеть быстро и легко
Портал «МедикФорум» опубликовал советы, которые помогут добиться желаемого эффекта.
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи шокировала фанатов внешним видом
Внешний вид 55-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи поразил ее поклонников.
Киберспорт
Следующая Battlefield выйдет не раньше 1 апреля 2021 года
Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.
Экономика
Аналитики оценили объем инвестиций в коммерческую недвижимость России
По итогам 2019 года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость достигнет $2 млрд.
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Происшествия
На Урале поезд сбил двух девочек
Армия и оружие
Летчики НАТО похвастались сопровождением «мощного Су-35»
«Дислоцированные в настоящее время вблизи северо-восточной границы НАТО истребители F-16 успешно перехватили сегодня некоторые российские самолеты, среди которых мощный Су-35 "Фланкер" (Flanker-Е+ по кодификации НАТО - ред.)», - сообщило ВВС Бельгии в Twitter.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Идею введения углеродного налога предложил глава «Роснано» Анатолий Чубайс как механизм регулирования выбросов парниковых газов.