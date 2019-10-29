Энергетика

РБКРБК«Газпром» заполнил газом газопровод «Сила Сибири»

Газопровод «Сила Сибири» заполнили газом с Чаяндинского месторождения в Якутии. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК. Согласно сообщению, газ довели до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русскомвчера в 13:32

Акции «Газпрома» подорожали после сообщений о заполнении «Силы Сибири»

РБКвчера в 10:00

Акции «Газпрома» обновили максимум с июля на новостях о «Силе Сибири»

Интерфаксвчера в 07:53

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Российская газетавчера в 07:28

Акции «Газпрома» на Мосбирже растут на 3,5% на фоне новостей о заполнении «Силы Сибири»

ТАССвчера в 08:16

«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

Известиявчера в 07:01

Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом

REGNUMвчера в 09:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Происшествия

Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР

Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
REGNUM вчера в 10:03
Политика

Конгрессмены США одобрили санкции против Турции

Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Российская газета вчера в 18:02
Происшествия

Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26

RT на русском 03:08
Хоккей

Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Газета.Ru 02:19
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 07:31
Кино

Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», — говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости вчера в 09:36
Музыка

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Происшествия

В аварии с бензовозом под Кингисеппом пострадали три человека

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 29 октября около 22:40 на 245-м километра автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Крополье 51-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser Prado врезался в бензовоз с 39-летним водителем.
78.ru 01:42
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:22
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru вчера в 05:58
Транспорт

В Воронеже водители-частники саботировали работу маршрутов №6 и №15

Утром в среду, 30 октября, жители Воронеже, привыкшие пользоваться услугами автобусов №6 и №15, были неприятно увеличением интервала движения на данных маршрутах.
Обозреватель Врн 02:48
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Ридус вчера в 17:35
Экономика

В России запустят новый вид ипотеки

По данным «Российской газеты», в июне 2019-го ипотеку на индивидуальное жилищное строительство в тестовом режиме запустил банк «Дом.рф».
Lenta.ru 02:56
Футбол

«Динамо» Киев — «Шахтер» Донецк: кто пройдет в следующий раунд?

«Шахтер» не проигрывает в последних семи матчах – в прогнозе мы оценили способность «Динамо» прервать эту серию 30 октября.
Все про Спорт ру вчера в 12:06
Происшествия

На Урале поезд сбил двух девочек

REGNUM вчера в 23:15
Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС на трех направлениях

РБК 02:05
Общество

Британская фирма открыла вакансию путешественника за £25 тыс

Британская компания Wowcher открыла вакансию путешественника с зарплатой £25 тыс. (более 2 млн рублей) в год.
Известия 01:14
Политика

«Великобритания превратится в Россию»: Лондон ищет Путина

Флагман британской деловой прессы Financial Times публикует ужасный (с точки зрения патриотов Евросоюза) сценарий развития Brexit: после выхода из Евросоюза Великобритания фактически превратится в еще одну Россию.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»

Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
Политика

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости вчера в 06:41
Происшествия

В Москве в районе Лефортово загорелся автобус

В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
РБК 02:55
Культура

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах

Алла Пугачева в честь своего юбилея устроила большой сольный концерт в Кремлевском дворце.
Наша версия вчера в 10:36
Технологии

Российские ученые разработали одноразовую посуду из крахмала

Российским химикам удалось разработать и создать биоразлагаемый пластический материал из зернового и картофельного крахмала.
Infonex.ru 28 октября в 10:51
Политика

Болгария объявила персоной нон грата дипломата РФ

Власти Болгарии признали персоной нон грата российского дипломата, в отношении которого ранее местное следствие завело дело о шпионаже.
Московский Комсомолец вчера в 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное