Общество
ТАСС«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»
Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.
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Захвативший заложницу подполковник с пистолетом сдался ФСБ
Вооруженный пистолетом сотрудник Следственного комитета России (СКР) Сергей Ткачев, взявший в заложники собственную жену, сдался сотрудникам правоохранительных органов в Ростове-на-Дону.
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Официально: Моуринью стал главным тренером «Тоттенхэма»
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
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Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
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«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Экономика
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Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
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В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
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Американский ритейлер купил четверть сети Familia
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Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время
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Глава МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Маас напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что "реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".
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Происшествия
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Обвиняемый в убийстве сожительницы доцент СПбГУ Олег Соколов испытывал финансовые проблемы, что и могло стать причиной конфликта с потерпевшей.
Общество
Генпрокуратура готовит документы на экстрадицию главы «Рольфа»
Ранее сообщалось, что обвиняемый в выводе за рубеж 4 млрд рублей по подложным договорам основатель компании "Рольф" Сергей Петров имеет гражданство Австрии и скрывается на территории этой страны.
Политика
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск к 8 декабря
Международный суд ООН в Гааге потребовал от России до 8 декабря 2020 года подготовить документы в ответ на украинский иск.
Происшествия
В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети
Сотрудники правоохранительных органов задержали 68-летнего петербуржца, опубликовавшего в социальной сети запись экстремистского содержания, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
МИД РФ осудил воздушный удар Израиля по территории Сирии
Воздушные удары, нанесенные Израилем по объектам в Сирии, могут обострить обстановку в регионе.
Происшествия
В Петербурге проходят обыски в рамках дела «Водоканала»
Сотрудники экономической полиции проводят обыски в рамках уголовного дела, потерпевшим по которому проходит «Водоканал».
Экономика
Тюменская область в 2019 году получит наибольший грант из регионов УФО
Тюменская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Уральского федерального округа.
Политика
В Раде Украине предрекли уничтожение из-за Зеленского
Депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут уничтожить страну.
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Экономика
Мосгордума приняла закон об инвестиционном налоговом вычете
Московская городская дума приняла в трех чтениях закон об инвестиционном налоговом вычете для организаций, получивших статус московских инвесторов.
Кино
IndieWire: редизайн Соника в экранизации обошелся студии в $5 млн
После выхода трейлера фильма с обновлённым дизайном Соника в сети появились слухи, что на редизайн героя студия потратила огромную сумму - $35 млн.
Политика
Москва и Минск не смогли полностью согласовать интеграционные карты
Не согласованы около десяти так называемых дорожных карт, сказал РБК источник в российской делегации.
Происшествия
В Пензе назвали предварительную причину ЧП на Аустрина
В Пензе названа предварительная причина ЧП, произошедшего утром 19 ноября 2019 г. на ул. Аустрина в Пензе.