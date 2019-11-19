Общество

ТАССТАСС«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.
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ТАССвчера в 11:36
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РИА Новости 03:17
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