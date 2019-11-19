«Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток» — от береговых объектов в районе Анапы до приемного терминала в Турции. Об этом сообщается на сайте компании.

Футбол Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.

Культура Актеры МХАТа имени Горького попросили Путина защитить Труппа МХАТа имени Горького обратились к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросила защитить театр от "агрессивной кампании клеветы".

Общество В США продадут являвшуюся аттракционом советскую подлодку Советскую подводную лодку класса «Фокстрот», известную как «Скорпион», которая стоит на набережной в калифорнийском городе Лонг-Бич и более 17 лет используется в качестве туристического аттракциона, продадут анонимному покупателю.

Здоровье Доктор Мясников рассказал о самых опасных симптомах Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об игнорируемых россиянами симптомах, которые могут быть причиной серьезных проблем со здоровьем.

Экономика Показатели нацпроекта по жилью в России могут заморозить на три года Объёмы жилищного строительства, ранее заявленные в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», на 2019−2021 годы могут быть сокращены и заморожены на уровне 75,7 млн кв. м. Именно такой объём был построен по итогам 2018 года.

Общество Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить Вопросы реструктуризации штрафов со стороны заказчиков были затронуты на прошедшем во вторник совещании в Государственном космическом научно-производственном центре им. Хруничева под руководством вице-премьера Юрия Борисова.

Политика Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров.

Общество В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.

Наука CRISPR-кровь вылечила первых пациенток с наследственными заболеваниями В 2019 году компании CRISPR Therapeutics и Vertex начали первые испытания генетически отредактированных клеток для борьбы с наследственными болезнями крови.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.

Общество Колумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram Политолога из Екатеринбурга, колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 000 руб. из-за поста в Telegram-канале о судебном заседании по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова.

Футбол Точилин покинет «Сочи» сегодня. И.о. главного тренера — Березовский Интервью Точилина — о разговорах об отставке, игре Заболотного, нобоазависимости и ситуации Новосельцева Исполняющим обязанности главного тренера будет Роман Березовский, который в качестве ассистента вошел в тренерский штаб летом.

Наука Ученые назвали главную причину возникновения рака Ученые из американского университета Северной Каролины в Шарлотте назвали главную причину возникновения рака, сообщает MedicalXpress.

Политика Согласован проект итогового документа «нормандского саммита» Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.