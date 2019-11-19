Общество
Lenta.ruОбе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
«Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток» — от береговых объектов в районе Анапы до приемного терминала в Турции. Об этом сообщается на сайте компании.
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Политика
Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории
По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Культура
Актеры МХАТа имени Горького попросили Путина защитить
Труппа МХАТа имени Горького обратились к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросила защитить театр от "агрессивной кампании клеветы".
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и Анастасия Решетова снялись в совместной фотосессии
Девушки приняли участие в совместной фотосессии и «сыграли» на контрасте: на снимках «тёмненькая» позирует в светлой одежде, а «беленькая» — в чёрной.
Происшествия
На Кубани пропавшую девочку нашли живой: она провалилась в туалет
Девятилетняя жительница хутора Родниковский Новокубанского района Краснодарского края, пропавшая вечером 18 ноября, найдена живой — ребёнок провалился в общественный туалет.
Общество
В США продадут являвшуюся аттракционом советскую подлодку
Советскую подводную лодку класса «Фокстрот», известную как «Скорпион», которая стоит на набережной в калифорнийском городе Лонг-Бич и более 17 лет используется в качестве туристического аттракциона, продадут анонимному покупателю.
Футбол
Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Происшествия
В Волге нашли тело женщины: следователи ищут родных убитой
Следователи просят жителей помочь в установлении личности женщины, тело которой ранее было обнаружено в Волге.
Происшествия
На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ
Отмечается, что у подозреваемых изъяли шесть лодок, средства связи и навигации, а также около полутора тонн незаконно добытой рыбы разных видов.
ЖКХ
Жители 23 домов в Барнауле остались без тепла из-за аварии
В результате аварии на тепловой сети в Барнауле жители 23 многоэтажных домов и два детских сада остались без отопления, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета
Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о самых опасных симптомах
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об игнорируемых россиянами симптомах, которые могут быть причиной серьезных проблем со здоровьем.
Происшествия
В Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище
Четыре землекопа попали под обвал на кладбище под Мончегорском в Мурманской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Экономика
Показатели нацпроекта по жилью в России могут заморозить на три года
Объёмы жилищного строительства, ранее заявленные в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», на 2019−2021 годы могут быть сокращены и заморожены на уровне 75,7 млн кв. м. Именно такой объём был построен по итогам 2018 года.
Общество
Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить
Вопросы реструктуризации штрафов со стороны заказчиков были затронуты на прошедшем во вторник совещании в Государственном космическом научно-производственном центре им. Хруничева под руководством вице-премьера Юрия Борисова.
Политика
Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге
Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров.
Общество
В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы
В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
Наука
CRISPR-кровь вылечила первых пациенток с наследственными заболеваниями
В 2019 году компании CRISPR Therapeutics и Vertex начали первые испытания генетически отредактированных клеток для борьбы с наследственными болезнями крови.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
Общество
Колумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram
Политолога из Екатеринбурга, колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 000 руб. из-за поста в Telegram-канале о судебном заседании по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова.
Футбол
Точилин покинет «Сочи» сегодня. И.о. главного тренера — Березовский
Интервью Точилина — о разговорах об отставке, игре Заболотного, нобоазависимости и ситуации Новосельцева Исполняющим обязанности главного тренера будет Роман Березовский, который в качестве ассистента вошел в тренерский штаб летом.
Политика
В «Нафтогазе» усомнились в рекомендации ЕС закупать газ в России
"Нафтогаз" опроверг сообщения о том, что Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Киеву вернуться к прямым закупкам природного газа в России с 2020 года.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили несколько ракет около Дамаска
Средства противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики сбили несколько ракет над окрестностями сирийской столицы, передает агентство SANA.
Происшествия
Финансовые проблемы историка Соколова могли толкнуть его на убийство
Обвиняемый в убийстве сожительницы доцент СПбГУ Олег Соколов испытывал финансовые проблемы, что и могло стать причиной конфликта с потерпевшей.
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Ученые из американского университета Северной Каролины в Шарлотте назвали главную причину возникновения рака, сообщает MedicalXpress.
Политика
Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»
Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Футбол
Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.