Общество

Lenta.ruLenta.ruОбе нитки «Турецкого потока» заполнили газом

«Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток» — от береговых объектов в районе Анапы до приемного терминала в Турции. Об этом сообщается на сайте компании.
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«Газпром» готовится к запуску «Северного потока-2»

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«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом

Газета.Ruвчера в 13:24

«Газпром» заполнил обе нитки «Турецкого потока» газом

РИА Новостивчера в 10:56

«Газпром» объявил о заполнении газом обеих ниток «Турецкого потока»

Говорит Москвавчера в 11:12

Обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнили газом

RT на русскомвчера в 11:03

Россия заполнила газом обе нитки «Турецкого потока»

РБКвчера в 12:22

«Газпром» завершил сварку газопровода в России для поставок газа в «Северный поток - 2»

ТАССвчера в 11:36
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Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории

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Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

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В Волге нашли тело женщины: следователи ищут родных убитой

Следователи просят жителей помочь в установлении личности женщины, тело которой ранее было обнаружено в Волге.
Московский Комсомолец 01:40
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На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

Отмечается, что у подозреваемых изъяли шесть лодок, средства связи и навигации, а также около полутора тонн незаконно добытой рыбы разных видов.
РИА Новости вчера в 23:08
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Жители 23 домов в Барнауле остались без тепла из-за аварии

В результате аварии на тепловой сети в Барнауле жители 23 многоэтажных домов и два детских сада остались без отопления, сообщает пресс-служба городской мэрии.
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Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета

Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
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Доктор Мясников рассказал о самых опасных симптомах

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об игнорируемых россиянами симптомах, которые могут быть причиной серьезных проблем со здоровьем.
Газета.Ru 01:55
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В Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище

Четыре землекопа попали под обвал на кладбище под Мончегорском в Мурманской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
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Показатели нацпроекта по жилью в России могут заморозить на три года

Объёмы жилищного строительства, ранее заявленные в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», на 2019−2021 годы могут быть сокращены и заморожены на уровне 75,7 млн кв. м. Именно такой объём был построен по итогам 2018 года.
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Общество

Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить

Вопросы реструктуризации штрафов со стороны заказчиков были затронуты на прошедшем во вторник совещании в Государственном космическом научно-производственном центре им. Хруничева под руководством вице-премьера Юрия Борисова.
Ведомости вчера в 16:18
Политика

Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге

Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров.
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Общество

В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы

В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
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Наука

CRISPR-кровь вылечила первых пациенток с наследственными заболеваниями

В 2019 году компании CRISPR Therapeutics и Vertex начали первые испытания генетически отредактированных клеток для борьбы с наследственными болезнями крови.
N+1 вчера в 09:27
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
Известия вчера в 17:40
Общество

Колумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram

Политолога из Екатеринбурга, колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 000 руб. из-за поста в Telegram-канале о судебном заседании по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова.
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Футбол

Точилин покинет «Сочи» сегодня. И.о. главного тренера — Березовский

Интервью Точилина — о разговорах об отставке, игре Заболотного, нобоазависимости и ситуации Новосельцева Исполняющим обязанности главного тренера будет Роман Березовский, который в качестве ассистента вошел в тренерский штаб летом.
Спорт-Экспресс 01:40
Политика

В «Нафтогазе» усомнились в рекомендации ЕС закупать газ в России

"Нафтогаз" опроверг сообщения о том, что Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Киеву вернуться к прямым закупкам природного газа в России с 2020 года.
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Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Армия и оружие

Сирийские ПВО сбили несколько ракет около Дамаска

Средства противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики сбили несколько ракет над окрестностями сирийской столицы, передает агентство SANA.
Московский Комсомолец вчера в 20:47
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Финансовые проблемы историка Соколова могли толкнуть его на убийство

Обвиняемый в убийстве сожительницы доцент СПбГУ Олег Соколов испытывал финансовые проблемы, что и могло стать причиной конфликта с потерпевшей.
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Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

Ученые из американского университета Северной Каролины в Шарлотте назвали главную причину возникновения рака, сообщает MedicalXpress.
Российская газета 00:36
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Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»

Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Газета.Ru вчера в 09:47
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Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

Sport24.ru вчера в 09:04
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Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

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