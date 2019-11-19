Энергетика
ТАСС«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»
"Газпром" завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.
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Экономика
Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн
Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.
Экономика
Япония продолжает избавляться от облигаций госдолга США
Внёс свою лепту в распродажу американского госдолга и Пекин.
Авто
На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора
В Сети выставлен на продажу ВАЗ-2108 1986 года выпуска, оснащенный редким вариантом силовой установки.
Политика
В МИД РФ осудили санкции США против иранского ядерного объекта в Фордо
В российском Министерстве иностранных дел решительно осудили заявление госсекретаря США Майка Помпео о возвращении санкций против ядерного объекта в Фордо в Иране.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту
"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Кино
Вышел финальный трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер фильма «Ирландец» американского режиссёра Мартина Скорсезе.
Политика
Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»
Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Футбол
Сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020
Ранее сообщалось, что сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в отборе Евро-2020.
Экономика
Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет
Напомним, что в 2017 году производители табачных изделийРніlір Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Кино
Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной
Если вспомнить, сколько раз Эмилии Кларк приходилось показывать свое обнаженное тело в "Игре престолов", то кому-то может показаться, что она отреагировала на поступившее ей предложение слишком агрессивно.
Здоровье
Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей
Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Экономика
Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за один евро
Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" "Яндекса" обратно этой компании за один евро, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ
Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская решила приостановить отношения с Шаляпиным
Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что они с Прохором Шаляпиным решили прервать отношения.
Политика
Трамп пригрозил повысить пошлины для КНР в случае отсутствия сделки
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ещё больше повысит тарифы на китайские товары, если США и Китай не заключат торговую сделку.
Шоу-бизнес
Жена Виталия Калоева шесть лет просила Бога о детях
Ирина Дзарасова призналась, что после неудачной беременности шесть лет молила Бога о детях.