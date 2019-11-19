Энергетика

ТАССТАСС«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

"Газпром" завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.
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Россия заполнила газом обе нитки «Турецкого потока»

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«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

Известия12:22

«Газпром» завершил сварку газопровода в России для поставок газа в «Северный поток - 2»

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Finam.Ru11:03

«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

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