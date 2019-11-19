Энергетика
ТАСС«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»
"Газпром" завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.
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Общество
Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
Политика
Украинское Минэнерго ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель ответил на предложение российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта «Нафтогазу» либо заключении нового договора на годовой срок с условием взаимного отказа от претензий.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Шоу-бизнес
Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.
Политика
Медведев заявил о ежедневном сближении России и Белоруссии
В рамках переговоров значительная часть дородных карт России и Белоруссии по интеграции была согласована.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Общество
Что случилось за день. Главные новости РБК
Возвращение кораблей произошло буквально через несколько дней, после того как стала официально известна дата долгожданного саммита "нормандской четверки".
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Экономика
Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2020 год
Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, сообщает ТАСС.
Кино
Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной
Если вспомнить, сколько раз Эмилии Кларк приходилось показывать свое обнаженное тело в "Игре престолов", то кому-то может показаться, что она отреагировала на поступившее ей предложение слишком агрессивно.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве
Следователи организовали проверку в связи со смертью пациентки частной клиники, которую якобы не разрешили перевести в другое лечебное учреждение из-за долга по оплате медицинских услуг.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Экономика
Число просрочек по кредитам возросло в России
Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Происшествия
Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте
Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.
Экономика
Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет
Напомним, что в 2017 году производители табачных изделийРніlір Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Политика
В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Общество
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете
Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Общество
Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy
Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
Экономика
Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год
Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
Общество
Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях
Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как не заболеть гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как не заболеть гриппом и ОРВИ, и что нужно делать, чтобы обезопасить от заражения других.
Происшествия
В Волгограде грузовик протаранил более 10 машин
Грузовой автомобиль в Волгограде протаранил более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Игры
Google Stadia назвали провалом года
Редактор новостей Kokaku уже в день релиза новой платформы от Google заявил, что она станет провалом этого года.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Футбол
Мостовой: Я бы мячей десять точно забил Сан-Марино
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Сан-Марино в отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.