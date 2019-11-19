Общество
ТАСС«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»
Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.
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Общество
Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях
Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
Армия и оружие
Т-80 и «Абрамсы» отработали совместное наступление
На учениях в Южной Корее совместно действовали танки Т-80У российского производство и американские М1А2 («Абрамс»).
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
Футбол
Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020
России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Наука
В США обнаружили новый вид акулы возрастом 91 миллион лет
Учеными-палеонтологами открыт новый вид неизвестной ранее гигантской акулы возрастом около 91 миллиона лет.
Политика
В Кремле назвали абсурдными претензии Украины по газу
Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными претензии Украины к России по газовому вопросу.
Общество
Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян
Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Гаджеты
Третья волна MIUI 11 выйдет для более старых моделей Xiaomi и Redmi
В третью волну распространения MIUI 11 будут запущены совсем не новые смартфоны, а модели, которые были выпущены еще между 2016 и 2018 годами.
Футбол
Где пройдет Евро-2020 по футболу
В следующем году пройдет финальный турнир чемпионата Европы по футболу. Стартует первенство 12 июня и завершится 12 июля.
Шоу-бизнес
Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие
Ксения Собчак и Максим Виторган провели вечер вместе, чтобы устроить идеальный день рождения для сына.
Футбол
Бельгия и Дания стали вероятными соперникам России на Евро-2020
После завершения отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года стали известны вероятные соперники сборной России на групповом этапе турнира.
Армия и оружие
США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед ибн Сальман одобрили размещение на территории страны дополнительного американского военного контингента в октябре.
Экономика
Дитрих рассказал о стабилизации положения Utair
Ситуация в Utair стабилизировалась, задолженность большая, но авиакомпания может ее обслуживать, рассказал в интервью РБК министр транспорта России Евгений Дитрих.
Кино
Вышел второй трейлер экранизации мюзикла «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Фильм выйдет в российский прокат 2 января 2020 года.
Культура
Актеры МХАТ имени Горького попросили Путина защитить театр
Артисты МХАТа имени Горького составили обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его защитить театр от «агрессивной кампании клеветы» и оказать помощь в противодействии расколу культурного учреждения.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Кино
Стало известно, сколько денег было потрачено на перерисовку Соника
Как пишет CBR, такая масштабная "перерисовка" потребовала крупных финансовых вливаний.
Политика
CBC: новым главой МИД Канады станет Франсуа-Филипп Шампань
Новым министром иностранных дел Канады будет назначен член канадского парламента Франсуа-Филипп Шампань.
Происшествия
Директор обстрелянного студентом российского колледжа уволился
Виктор Петухов, директор колледжа в Благовещенске, где студент 14 ноября расстрелял своих одногруппников, уволился.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в бикини поразила поклонников тонкой талией
Поклонники на снимках отметили тонкую талию Анфисы и выразили ей восхищение.