Общество

ТАССТАСС«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.
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«Газпром» готовится к запуску «Северного потока-2»

Российская газета13:32

«Газпром» завершил сварку газопровода в России для поставок газа в «Северный поток - 2»

ТАСС11:36

Россия заполнила газом обе нитки «Турецкого потока»

РБК12:22

«Газпром» объявил о заполнении газом обеих ниток «Турецкого потока»

Говорит Москва11:12

Обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнили газом

RT на русском11:03

«Газпром» заполнил обе нитки «Турецкого потока» газом

РИА Новости10:56

«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом

Газета.Ru13:24
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Общество

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