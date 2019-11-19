Общество
ТАСС«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»
Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.
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Экономика
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Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
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Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
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Американский вертолет разбился в Афганистане, погибли двое военных
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Пажвок", в результате происшествия погибли два военнослужащих США.
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Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино
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Моуринью прокомментировал свое назначение в «Тоттенхэм»
Политика
Путин приветствовал отказ США от тезиса о «российском вмешательстве» в американские выборы
Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрительно высказался о том, что США перестали заниматься поисками мнимого вмешательства РФ в дела страны.
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НАСА: астероид-убийца может нанести удар по Земле, превышающий взрыв Хиросимы в 15 раз (Sabq, Саудовская Аравия)
Армия и оружие
Израиль нанёс авиаудары по территории Сирии
Политика
Москва обсуждает с Киевом прямую закупку 15 млрд кубов газа в год
Россия ведет переговоры с Украиной о прямых поставках 15 млрд кубометров газа в год.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
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Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова
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Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
Авто
Названы российские цены новой Hyundai Sonata
Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».
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В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
Происшествия
Жителю поселка Пурпе вынесли приговор за оскорбление участкового
В августе 2019 года в ночное время 35-летний мужчина из поселка Пурпе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, препятствуя законной деятельности участкового, публично в присутствии посторонних лиц оскорбил его в нецензурной форме.
Происшествия
Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника
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В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
Наука
Названа главная причина возникновения рака
Ученые из американского университета Северной Каролины в городе Шарлотте выяснили главную причину возникновения рака.