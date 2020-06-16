Энергетика
Коммерсантъ«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР
Как выстроена новая схема поставок, «Газпром» не объясняет. Наиболее вероятны два варианта: через посредника или записывая на «технологические нужды». «Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ.
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с чего всё началось
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.Коммерсантъ15 июня в 15:19
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Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием.
Газета.Ru 08:10
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Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
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Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
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В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
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Российская газета 08:30
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Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
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Во французском Дижоне произошли беспорядки со стороны чеченской общины
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Лоза сказала, что дело не в том, что Батырев актер или что-то изменила самоизоляция, они расстались еще до этого.
RuNews24.ru вчера в 03:58
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Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко
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Газета.Ru 08:32
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Дьяков рассказал, как мог оказаться в «Спартаке» в 2015 году
Защитник Виталий Дьяков рассказал, как мог оказаться в московском "Спартаке" в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 19:40
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Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Avia.pro: США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400
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УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
Lenta.ru 10:04
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Захарова оценила предоставление Украине статуса партнёра НАТО
Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Авто
АВТОВАЗ не выплатит премии и не индексирует зарплаты
Что касается премий, в мае 2020 года сотрудники предприятия, работавшие в течение двух первых апрельских недель, объявленных нерабочими в РФ, получили премию - на эти нужды АВТОВАЗом было выделено 10 миллионов рублей.
За рулем 10:50
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Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
Lenta.ru 08:19
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Rezvani Hercules 6x6 анонсировали тизером
Калифорнийский производитель внедорожников в военно-техническом исполнении, анонсировал грядущий Hercules 6x6 в своем аккаунте в Instagram, опубликовав тизеры новинки.
SpeedMe вчера в 23:54
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Безработные тюменцы получат помощь от государства
Безработные тюменцы получат дополнительную помощь от государства.
Уральский меридиан 02:16
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Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
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РИА Новости вчера в 06:40
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«Дождь» раскрыл мошенническую схему электронного голосования по данным пенсионеров
Главный разработчик электронного голосования Артем Костырко пояснил «Дождю», что для регистрации в системе нужны «фамилия, имя, отчество, день рождения и СНИЛС», которые будут совпадать с реестром избирателей в системе ГАС «Выборы».
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Домагой Вида может продолжить карьеру в российском клубе
Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида перейдет в чемпионате России.
Нева Спорт вчера в 16:03
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
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Овечкин сравнил жизнь в США и России
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Новая Hyundai Creta в России появится в 2021 году
"Скорее всего, новая Hyundai Creta для российского рынка получит упрощенный салон от индийской версии кросса, а внешний дизайн модели заимствуют у младшего собрата Hyundai Venue", - сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на Thekoreancarblog.
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