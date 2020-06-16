Энергетика
Lenta.ru«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР
Фактически российская экспортная монополия продолжила передавать газ, но засекретила этот процесс, потому что не может провести его в соответствии с каким-либо контрактом. С 2015 года «Газпром» записывал поставленные объемы на Украину.
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с чего всё началось
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.Коммерсантъвчера в 15:19
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Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru 14 июня в 07:30
Происшествия
Ефремов вызван на допрос 17 июня по делу о ДТП
Следователи вызвали на допрос 17 июня актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом.
ТАСС 08:22
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Общество
Фонд Black Lives Matter Foundation собрал 4 млн долларов на фоне протестов. Он не связан с борьбой против расизма
Фонд Black Lives Matter Foundation собрал на фоне протестов в США около 4,35 миллиона долларов.
Дождь 06:48
Экономика
Мишустин утвердил снижение размера взносов для туроператоров
Правительство России уменьшило размер взноса, который туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, должны платить в фонды персональной ответственности.
Коммерсантъ 02:45
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Политика
Nord Stream 2 подала запрос властям Дании на поправки в разрешение на строительство
Компания Nord Stream 2 AG - оператор строительства газопровода "Северный поток - 2" - подала запрос на внесение поправки к полученному разрешению на строительство в качестве предупредительной меры в соответствии с рекомендациями Датского энергетического агентства (ДЭА).
ТАСС 08:59
Политика
Трамп назвал условие сохранения американских войск в Германии
Дональд Трамп назвал условие сохранения американских войск в Германии. Об этом президент США рассказал во время брифинга с журналистами.
Piter.tv 01:06
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
Августовский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,61% до $40,02 за баррель впервые с 11 июня.
Газета.Ru 04:58
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Вести.Ru 07:25
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
Фигурное катание
Плющенко стал тренером сборной России
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Lenta.ru 14 июня в 13:42
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Здоровье
Новой жертвой коронавируса стал 59-летний житель Саратовской области
Новой жертвой коронавируса стал 59-летний житель Саратовской области.
Saratovnews 05:38
Биатлон
Логинов и еще 25 российских биатлонистов вошли в пул допинг-тестирования IBU на сезон-2020/21
Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение включить в свой пул допинг-тестирования на сезон-2020/21 26 российских спортсменов – по 13 мужчин и женщин.
Sports.ru 05:02
Футбол
Роналду, Погба и Салаха представили в ретро-образе
ФИФА отмечает 50-летие чемпионата мира, который прошел в Мексике в 1970 году.ФИФА в своем Инстаграме опубликовала новую подборку нынешних звёзд футбола в ретро-образе.
Soccer.ru 07:11
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
Политика
Парламент Армении лишил Гагика Царукяна неприкосновенности
Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Российская газета 09:00
Кино
Крис Эванс признался, что всегда хотел сыграть Человека-паука
Оказывается, Эванс уже много лет мечтал сыграть Человека-паука в кино, но есть одна проблема, которая не позволяет ему этого сделать.
Телепрограмма 07:43
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС 14 июня в 08:00
Футбол
«Барселона» не продала Фати «Манчестер Юнайтед» за 150 миллионов евро
Отмечается, руководство "Манчестер Юнайтед" в первый раз предлагало за игрока 100 миллионов евро, однако тогда испанский клуб также отказался продавать 17-летнего футболиста.
Vprognoze.ru 08:36
Общество
Москва перешла на новый этап снятия ограничений
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. В соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки.
Газета.Ru 05:24
Наука
В Великобритании нашли спасающий от коронавируса препарат
Британские ученые отметили, что если бы препарат был доступен в Великобритании с начала пандемии коронавируса, можно было бы спасти до 5 тыс. жизней.
REGNUM 08:19
Общество
Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене
Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:54
Футбол
Три футболиста «Спартака» вернулись в Россию на велосипедах
Три футболиста «Спартака-2» вернулись в Россию через границу с Финляндией на велосипедах.
Metaratings вчера в 15:26
Происшествия
Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело
Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 06:18
Общество
В Саратовской области выпускники школ получили недействительные аттестаты. Такая ситуация наблюдается по всей стране
Выпускники школ Саратовской области получили недействительные аттестаты. Теперь их нужно перепечатывать.
Версия-Саратов 07:47
Наука
В Литве нашли останки средневековой женщины с тропическим сифилисом
Оказалось, что среди захороненных находятся останки женщины, погибшей от тропического сифилиса.
ИнфоСМИ 08:35