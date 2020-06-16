«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.

с чего всё началось

Фактически российская экспортная монополия продолжила передавать газ, но засекретила этот процесс, потому что не может провести его в соответствии с каким-либо контрактом. С 2015 года «Газпром» записывал поставленные объемы на Украину.

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

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