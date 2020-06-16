Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

Фактически российская экспортная монополия продолжила передавать газ, но засекретила этот процесс, потому что не может провести его в соответствии с каким-либо контрактом. С 2015 года «Газпром» записывал поставленные объемы на Украину.
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с чего всё началось

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.
Коммерсантъвчера в 15:19

Подробнее о событии

«Газпром» перестал относить снабжение газом ЛНР и ДНР к поставкам на Украину

ПРАЙМ08:17

СМИ: «Газпром» придумал новую схему поставок в ДНР и ЛНР

Росбалт04:45

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

Коммерсантъвчера в 15:19

«Газпром» перестал раскрывать информацию о поставках газа в ДНР и ЛНР

Интерфакс04:24

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

Lenta.ru02:08

«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину

РБК04:26

«Газпром» не поставлял газ в Донбасс в I квартале

Rambler News Serviceвчера в 10:10
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 09:06, Ашберн
Экономика

В России утверждена программа развития угольной промышленности

В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru 14 июня в 07:30
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Происшествия

Ефремов вызван на допрос 17 июня по делу о ДТП

Следователи вызвали на допрос 17 июня актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом.
ТАСС 08:22
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Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
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Общество

Фонд Black Lives Matter Foundation собрал 4 млн долларов на фоне протестов. Он не связан с борьбой против расизма

Фонд Black Lives Matter Foundation собрал на фоне протестов в США около 4,35 миллиона долларов.
Дождь 06:48
Экономика

Мишустин утвердил снижение размера взносов для туроператоров

Правительство России уменьшило размер взноса, который туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, должны платить в фонды персональной ответственности.
Коммерсантъ 02:45
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Происшествия

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Интерфакс 08:15
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Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
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Политика

Nord Stream 2 подала запрос властям Дании на поправки в разрешение на строительство

Компания Nord Stream 2 AG - оператор строительства газопровода "Северный поток - 2" - подала запрос на внесение поправки к полученному разрешению на строительство в качестве предупредительной меры в соответствии с рекомендациями Датского энергетического агентства (ДЭА).
ТАСС 08:59
Политика

Трамп назвал условие сохранения американских войск в Германии

Дональд Трамп назвал условие сохранения американских войск в Германии. Об этом президент США рассказал во время брифинга с журналистами.
Piter.tv 01:06
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Энергетика

Цена нефти Brent превысила $40 за баррель

Августовский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,61% до $40,02 за баррель впервые с 11 июня.
Газета.Ru 04:58
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Музыка

Группу Little Big обвинили в плагиате

Вести.Ru 07:25
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Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
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Фигурное катание

Плющенко стал тренером сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Lenta.ru 14 июня в 13:42
7
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
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Здоровье

Новой жертвой коронавируса стал 59-летний житель Саратовской области

Новой жертвой коронавируса стал 59-летний житель Саратовской области.
Saratovnews 05:38
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Биатлон

Логинов и еще 25 российских биатлонистов вошли в пул допинг-тестирования IBU на сезон-2020/21

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение включить в свой пул допинг-тестирования на сезон-2020/21 26 российских спортсменов – по 13 мужчин и женщин.
Sports.ru 05:02
Футбол

Роналду, Погба и Салаха представили в ретро-образе

ФИФА отмечает 50-летие чемпионата мира, который прошел в Мексике в 1970 году.ФИФА в своем Инстаграме опубликовала новую подборку нынешних звёзд футбола в ретро-образе.
Soccer.ru 07:11
Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
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Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
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Политика

Парламент Армении лишил Гагика Царукяна неприкосновенности

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Российская газета 09:00
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Кино

Крис Эванс признался, что всегда хотел сыграть Человека-паука

Оказывается, Эванс уже много лет мечтал сыграть Человека-паука в кино, но есть одна проблема, которая не позволяет ему этого сделать.
Телепрограмма 07:43
Политика

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС 14 июня в 08:00
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Футбол

«Барселона» не продала Фати «Манчестер Юнайтед» за 150 миллионов евро

Отмечается, руководство "Манчестер Юнайтед" в первый раз предлагало за игрока 100 миллионов евро, однако тогда испанский клуб также отказался продавать 17-летнего футболиста.
Vprognoze.ru 08:36
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Москва перешла на новый этап снятия ограничений

Число активных случаев составляет 80,6 тыс. В соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки.
Газета.Ru 05:24
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Наука

В Великобритании нашли спасающий от коронавируса препарат

Британские ученые отметили, что если бы препарат был доступен в Великобритании с начала пандемии коронавируса, можно было бы спасти до 5 тыс. жизней.
REGNUM 08:19
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Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене

Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:54
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Футбол

Три футболиста «Спартака» вернулись в Россию на велосипедах

Три футболиста «Спартака-2» вернулись в Россию через границу с Финляндией на велосипедах.
Metaratings вчера в 15:26
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Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело

Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК.
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Общество

В Саратовской области выпускники школ получили недействительные аттестаты. Такая ситуация наблюдается по всей стране

Выпускники школ Саратовской области получили недействительные аттестаты. Теперь их нужно перепечатывать.
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В Литве нашли останки средневековой женщины с тропическим сифилисом

Оказалось, что среди захороненных находятся останки женщины, погибшей от тропического сифилиса.
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