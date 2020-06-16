«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.

с чего всё началось

В реальности «Газпром» не поставлял газ в эту страну с 2015 года, а в отчетах в графе «Украина» фиксировался объем поставок в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (например, в 2019 году было поставлено 2,751 млрд кубометров газа).

«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину

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