Энергетика
РБК«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину
В реальности «Газпром» не поставлял газ в эту страну с 2015 года, а в отчетах в графе «Украина» фиксировался объем поставок в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (например, в 2019 году было поставлено 2,751 млрд кубометров газа).
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с чего всё началось
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.Коммерсантъ15 июня в 15:19
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Авто
В России появилась новая схема мошенничества при продаже автомобилей
SpeedMe вчера в 07:56
Общество
Рособрнадзор сообщил об изменениях в проведении ЕГЭ
Как пишет "Известия", накануне врио руководителя Рособрнадзор Анзор Музаев сообщил, что система уже тестировалась в прошлом году на основном этапе сдачи экзамена и хорошо себя зарекомендовала.
IrkutskMedia вчера в 18:40
Общество
Мэр Иркутска Руслан Болотов самоизолировался и работает удаленно
Иркутск, 17.06.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Руслан Болотов работает в дистанционном режиме.
Телеинформ 01:21
Политика
Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 15 июня в 10:42
Здоровье
В Болотнинском районе коронавирусом заболели медики и соцработники
Более 50 человек лежат в районной больнице без подтвержденного диагноза, но с симптомами вируса.
АиФ Новосибирск вчера в 11:25
Музыка
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
РИА Новости вчера в 18:43
Экономика
В России мошенники придумали новый способ обмана пенсионеров
В России распространяется обманная схема, которая направлена на пожилых людей, желающих получить прибавку к пенсии за счет торговли ценными бумагами.
Известия вчера в 19:30
Общество
В Краснодарском крае карантин для приезжих решено снять с 21 июня
Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая власти Краснодарского края начали постепенно отменять карантинные меры, введённые в марте и апреле на фоне пандемии коронавируса нового типа.
REGNUM 01:24
Энергетика
Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru вчера в 03:11
Общество
Минтруд оценил предложение сократить новогодние праздники в 2021 году
Ранее сенатор Андрей Кутепов направил в Минтруд для получения озыва законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, чтобы компенсировать нерабочие дни, введенные из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:29
Авто
Несколько изменений ожидает российских автомобилистов с 1 июля
Специалисты «АиФ» рассказали о наиболее значимых нововведениях для российских автолюбителей, которые уже начнут действовать с 01 июля.
News-24.ru вчера в 09:00
Общество
Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не обязательно, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:18
Космос
В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций
МИР 24 вчера в 02:13
Экономика
С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 00:47
Наука
В Литве нашли останки средневековой женщины с тропическим сифилисом
Оказалось, что среди захороненных находятся останки женщины, погибшей от тропического сифилиса.
ИнфоСМИ вчера в 08:35
Происшествия
Адвокат подаст жалобу из-за публикации видео ссоры Соколова и Ещенко
Защищавший историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев заявил РИА Новости, что намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за утечек информации по уголовному делу и формирования негативного общественного мнения.
РИА Новости вчера в 04:24
Фигурное катание
Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделился мнением о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
ProstoProSport вчера в 13:20
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru 14 июня в 23:21
Общество
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса.
РБК 00:25
Происшествия
В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки
«По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:29
Происшествия
В Саратовском районе разыскивают 13-летнюю девочку
В поселке Красный Октябрь Саратовского района пропала 13-летняя Ольга Черноморскова.
Взгляд-инфо 00:52
Происшествия
Двух полицейских ранили при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, ранены несколько человек, среди которых двое сотрудников полиции.
Коммерсантъ 15 июня в 09:46
Общество
В 13 регионах России решили не проводить парад Победы
29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Известия вчера в 03:29
Общество
Президент Арктической академии наук обвинен в госизмене в пользу Китая
В Санкт-Петербурге президенту Арктической академии наук, 78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Профиль 15 июня в 02:39
Экономика
Треть российских компаний отказались от господдержки
Около трети российских компаний отказались от государственной поддержки.
РБК 01:10
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости вчера в 08:54
Кино
Стартовали съемки 2-го сезона сериала «Анна-детективъ» с Александрой Никифоровой в главной роли
Вокруг ТВ вчера в 08:36
Здоровье
Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании.
Газета.Ru вчера в 21:41