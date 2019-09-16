Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Транзит газа через Украину вырос после решения Суда ЕС по OPAL

Так, по данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 миллиона кубов.
РИА Новостивчера в 01:33

Подробнее о событии

Эксперты объяснили, как решение по OPAL может повлиять на позицию РФ в споре с Украиной

ТАССвчера в 12:57

«Газовая атака»: ЕС против России. Тема недели. ФАН-ТВ

ФАН15 сентября в 06:20

«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Lenta.ruвчера в 05:02

Объем транзита газа через Украину растет после ограничений «Газпрома» к Opal

Газета.Ruвчера в 01:59

Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal

Московский Комсомолецвчера в 03:08

Газпром увеличил транзит газа через Украину после решения суда ЕС по OPAL

REGNUMвчера в 05:48

«Газпром» не стал увеличивать прокачку газа по украинской трубе. Как могут лечь карты «газового» расклада?

BFM.ruвчера в 13:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:25, Вашингтон
Футбол

«Зенит» дозаявил Кокорина в РПЛ

Rambler News Service 04:42
Армия и оружие

Удар дронами по саудовской нефти удался после разведки

Американская администрация уверяет, что ракеты и дроны были выпущены из Ирана, прошли над Ираком и Кувейтом, а затем поразили Саудовскую территорию.
Московский Комсомолец вчера в 08:22
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Происшествия

При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека

Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Шоу-бизнес

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Происшествия

В Смоленской области БТР на учениях сбил двух сотрудников Росгвардии

Коммерсантъ 04:42
Кино

Представлено короткометражное продолжение «Мира Юрского периода»

Киностудия Universal Pictures и режиссер Колин Треворроу представили короткометражный фильм, который является продолжением картины "Мир Юрского периода".
Kinonews.ru вчера в 05:48
Политика

Крымский парламент отказался переименовать полуостров

Инициатива по приданию Крыму второго названия Таврида рассматриваться не будет, заявил кандидат на пост спикера крымского парламента второго созыва Владимир Константинов.
Lenta.ru 04:16
Происшествия

В Москве женщина сбросила с моста двоих детей

Российская газета 03:52
Происшествия

Взрыв и пожар произошли на крупном НПЗ в Италии

Причины инцидента устанавливаются. Добавим, завод Eni в Ломбардии является одним из крупнейших в Италии.
Вести ФМ 05:06
Общество

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Общество

В Москве открывается бутик модного дома дочери Кадырова

Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает первый бутик в Москве, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе модного дома.
РИА Новости вчера в 07:18
Происшествия

Кремль считает, что дело Устинова не скажется на доверии к Росгвардии

«Одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии»,— добавил господин Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Шоу-бизнес

Внучка Боярского показала фото в мини-платье

20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Единоборства

Депутат Госдумы предложил признать рэп-баттлы видом спорта

Депутат Госдумы предложил признать рэп-баттлы видом спорта.
ФАН 05:17
Шоу-бизнес

Семья Юлии Началовой вступила в права наследства

Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
OAnews 01:47
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Экономика

Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России

Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс вчера в 03:21
Космос

Южная Корея запустит четыре микроспутника на ракете «Союз»

Четыре космических аппарата типа «кубсат» размерностью 6U института KASI будут запущены в двух контейнерах размерностью 12U на ракете-носителе «Союз-2.1а», — сообщили в компании «Главкосмос пусковые услуги».
News.ru 04:58
Общество

Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 04:27
Политика

ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах

По данным Ильиных, в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов "Исламского государства" * в 17 регионах: Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, добавил он.
РИА Новости 02:33
Происшествия

В Саратове задержан бездомный по подозрению в изнасиловании врача

Газета.Ru 02:33
Происшествия

Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине

Газета.Ru вчера в 22:34
Кино

Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12
Общество

Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Киберспорт

Evil Geniuses анонсировали новый состав

Организация Evil Geniuses анонсировала обновленный состав по Dota 2. Команду покинули Саид Самаил 'SumaiL' Хассан и Густав 's4' Магнуссон.
Dota2.ru 04:22
Политика

В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины

Коммерсантъ вчера в 23:12
Политика

Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК вчера в 20:36
Общество

На продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:07
Экономика

Рост промпроизводства в России в августе ускорился до 2,9%

Промышленное производство в России в августе выросло на 2,5%, а в годовом выражении — на 2,9%. Такие данные приводит 16 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM вчера в 13:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
OPAL
Сухопутное продолжение газопровода «Северный поток» по территории Германии, доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны. Является одним из крупнейших инфраструктурных энергетических проектов в Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное