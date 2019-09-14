Политика

Евразия DailyЕвразия Daily«Нафтогаз» предложил «Газпрому» доставлять газ вместо газопровода OPAL

«Если „Газпром“ хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через Opal, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся», — написал он в Facebook.
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«Если "Газпром" хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через Opal, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся»,— написал он в Facebook
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