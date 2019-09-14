Политика
Евразия Daily«Нафтогаз» предложил «Газпрому» доставлять газ вместо газопровода OPAL
«Если „Газпром“ хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через Opal, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся», — написал он в Facebook.
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с чего всё началось
«Если "Газпром" хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через Opal, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся»,— написал он в Facebook.Коммерсантъ14 сентября в 08:04
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо OPAL использовать системы Украины
Ведомости14 сентября в 07:19
Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» услуги по доставке газа вместо Opal
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