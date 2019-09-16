Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.
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с чего всё началось

Транзит газа через Украину вырос после решения Суда ЕС по OPAL

Так, по данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 миллиона кубов.
РИА Новостивчера в 01:33

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Эксперты объяснили, как решение по OPAL может повлиять на позицию РФ в споре с Украиной

ТАССвчера в 12:57

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ФАН15 сентября в 06:20

«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Lenta.ruвчера в 05:02

Объем транзита газа через Украину растет после ограничений «Газпрома» к Opal

Газета.Ruвчера в 01:59

Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal

Московский Комсомолецвчера в 03:08

Газпром увеличил транзит газа через Украину после решения суда ЕС по OPAL

REGNUMвчера в 05:48

«Газпром» не стал увеличивать прокачку газа по украинской трубе. Как могут лечь карты «газового» расклада?

BFM.ruвчера в 13:52
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Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве

Тротуарную плитку в Москве перекладывают, если обнаруживают брак, и делают это не за счет города, а "только за счет бракодела, который ее положил", заявил в интервью радио "Вести FM" заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
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Власти Крыма могут сменить название региона на двойное

Ранее на Украине решили сменить название Крыма.
Газета.Ru вчера в 16:22
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
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Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский

Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».
Петербургский дневник 06:29
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Политика

ООН: На разминирование в Донбассе потребуется $16 млн

Представитель ООН добавил, что разминирование нужно завершить до наступления снегопадов.
Украина.ру 07:03
Политика

Венгрия не пускает Украину на саммит НАТО

Венгрия блокирует все попытки сотрудничества Украины с НАТО, в том числе попытку получить приглашение на саммит альянса, который пройдет 3-4 декабря этого года в Лондоне, куда приглашены все лидеры стран-членов НАТО.
Военное обозрение 05:06
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
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Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
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Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается

По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
Происшествия

В Тюмени вооруженный мужчина ограбил отделение банка «Открытие»

В Тюмени вооруженный мужчина ограбил отделение банка «Открытие».
РБК 06:49
Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Происшествия

При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека

Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Шоу-бизнес

Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой

Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Экономика сегодня 06:55
Экономика

АФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей

В июне 2018 г. совет директоров утвердил программу выкупа акций на $100 млн, а в июле того же года согласовал ее возможное увеличение до $150 млн, говорил представитель «Яндекса».
Ведомости 04:25
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На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев

Вести.Ru 04:22
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На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд

В некоторых случаях кожный зуд сопровождается расстройствами психики, пишет Planet Today.
Московский Комсомолец 15 сентября в 16:10
Энергетика

«Нафтогаз» договорился о покупке 450 млн кубометров газа на зиму

Украинский «Нафтогаз» подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 млн кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщает пресс-служба компании.
RT на русском 04:13
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

РИА Новости 00:31
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В Кремле пока не получили ответ Эр-Рияда по С-300 или С-400

Российская газета 06:03
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Новый спорткар Wiesmann станет самой мощной моделью марки

Немецкий производитель спортивных автомобилей Wiesmann начнет бурный период в своей истории, представив новый автомобиль в 2020 году.
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Общество

Первый снег пошел в Подмосковье

Газета.Ru 06:15
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Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове

Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
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Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека

Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru вчера в 03:28
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Заворотнюк перенесла серьезную операцию

Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
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Всемирный день безопасности пациента отметят в России

В России 17 сентября впервые пройдет Всемирный день безопасности пациента. Его отметят в 194 странах мира.
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Политика

Россия и Китай планируют сотрудничество в освоении Луны

Согласно одному из документов, правительство по согласованию с «Роскосмосом» и МИД России дало разрешение на проведение переговоров о заключении соглашения с Китаем «о сотрудничестве в области создания объединённого центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса».
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Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом

Еще специалисты сообщили, что в Татарстане средний возраст автомобилей составил 8,5 года. В этом регионе продаются самые молодые машины.
Tvoe-avto.com 15 сентября в 11:34
Политика

В Кишиневе задержан глава агентства «Sputnik Молдавия»

В Кишиневе задержан глава информагентства «Sputnik Молдавия» Владимир Новосадюк, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 04:51
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OPAL
Сухопутное продолжение газопровода «Северный поток» по территории Германии, доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны. Является одним из крупнейших инфраструктурных энергетических проектов в Германии.
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