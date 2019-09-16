Энергетика
Lenta.ru«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.
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Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal
Московский Комсомолец03:08
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Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
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По словам Трампа, США ждут подтверждения своей информации от Саудовской Аравии, кто, по их мнению, осуществил атаку и на каких условиях следует действовать.
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Оскорбившая жителей Тулуна чиновница уволилась
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Стала известна дата дебюта нового Toyota Land Cruiser 300
В сентябре 2007 года Toyota представила Land Cruiser 200, то есть поколение внедорожника уже существует неприлично долго по меркам современных реалий автопрома.
Российская газета 01:31
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Сергей Чемезов – РБК: «Закрыть полностью страну технически невозможно»
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ВЦИОМ изучил отношение россиян к женщинам в политике
Абсолютное большинство - 78% респондентов - положительно относятся к тому, что женщины реализуют себя в политической сфере, 81% опрошенных уверены, что женщины должны быть представлены в политике наравне с мужчинами.
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Суд вынес приговор участнику протестов в Екатеринбурге
Мировой судья Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Филатов вынес приговор по делу о протестах в сквере: местного жителя Станислава Мельниченко признали виновным по ст. 319 УК («Оскорбление представителя власти») и назначили ему шесть месяцев исправительных работ.
Право.ру 04:23
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Общество
Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных
Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных.
ТАСС 04:59
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Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Здоровье
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Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
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В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55
Здоровье
Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что генетический вклад в заболеваемость рака составляет лишь 15–20 процентов.
Вечерняя Москва 14 сентября в 10:43
Экономика
В России предложили повысить минимальную цену водки
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил Министерству финансов России увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 233 рублей за 0,5 л. Об этом сообщил президент союза Игорь Косарев, выступая в пятницу, 13 сентября, на сессии Московского финансового форума.
Известия 13 сентября в 11:56
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Главу Архиепископии западноевропейских приходов приняли в состав РПЦ
В состав Русской православной церкви (РПЦ) приняли главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.
Российская газета 14 сентября в 09:24
Происшествия
В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба
Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.
ТАСС 03:03
Происшествия
На Украине живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка
На свалке в украинском городе Ровно нашли беременную 12-летнюю цыганскую девочку, сообщает "Обозреватель".
РИА Новости 02:35
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Футбол
Рома — Сассуоло 4:2
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян, который выступает на правах аренды за «Рому», забил гол в своем дебюте за римскую команду в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».
Спорт-Экспресс вчера в 12:34
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК вчера в 12:19
Футбол
Уткин обратился к болельщикам «Спартака» после поражения от «Урала»
В субботу, 14 сентября футболисты московского «Спартака» уступили на домашней арене «Уралу» в матче 9-го тура РПЛ (1:2). После этого столичный клуб провел встречу с болельщиками.
ProstoProSport вчера в 23:53
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Согласно документу, программа будет включат в себя частичную интеграцию экономики, переход на единый Налоговый и Гражданский кодексы, создание единого регулятора энергетического рынка, а также объединение таможенной политики.
Газета.Ru 03:52
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16