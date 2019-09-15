Энергетика
Lenta.ru«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Так, по данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 миллиона кубов.РИА Новостивчера в 01:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal
Московский Комсомолецвчера в 03:08
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 01:12, Вашингтон
Экономика
Названы детали экономической интеграции России и Белоруссии
Между Россией и Белоруссией непублично подписываются документы на интеграцию.
МонаВиста вчера в 03:25
Происшествия
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — в понедельник, 16 сентября, полностью или частично остались без электричества.
Известия вчера в 22:59
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября
РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.
РИАМО вчера в 06:23
Экономика
СМИ: Глава «Роснефти» в письме к Путину обвинил Минфин в предвзятости
Глава «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором обвинил Минфин РФ в предвзятости: по словам топ-менеджера, ведомство Антона Силуанова готово поддержать в вопросе льгот для освоения Арктики проекты НОВАТЭКа и «Газпрома», но не «Восток ойла», хотя условия у них похожи.
Daily Storm 01:04
Кино
Самые высокооплачиваемые актеры года
На прошлой недели Forbes, который занят тем, что подсчитывает чужие деньги, составил список самых высокооплачиваемых актеров этого года.
ИА Вебург вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обратился к семье Заворотнюк
Отец покойной Жанны Фриске обращался к семье Заворотнюк, а сейчас настала очередь мужа Жанны - Дмитрия Шепелева.
ЛигаNews.net 00:32
Армия и оружие
В России впервые применили на учениях комплекс РЭБ «Палантин»
Ридус вчера в 05:16
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице
Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, навестила мать в больнице. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Народные новости вчера в 19:38
Шоу-бизнес
Дарья Мороз впервые показала лицо дочери Виктории Исаковой
Актриса решила впервые показать поклонникам, как выглядит девочка.
Летидор вчера в 05:00
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Общество
Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером
В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.
РБК 00:17
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Происшествия
Суд арестовал на месяц бывшего игрока КХЛ Игоря Мусатова
RT на русском вчера в 17:47
Общество
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:07
Здоровье
В препарате от изжоги Zantac обнаружен канцероген
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило, что в Zantac был найден элемент N-нитрозодиметиламин (NDMA).
ГЛАС.RU вчера в 03:30
Политика
Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК вчера в 20:36
Экономика
Минимальная стоимость водки в России может составить 233 рубля
В России могут установить минимальную розничную цену на водку на уровне 233 рублей за 0,5 литра в следующем году.
Российская газета 14 сентября в 03:56
Футбол
ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
Советский спорт вчера в 12:04
Происшествия
В США задержали угрожавшую устроить стрельбу в школе девушку
Сотрудники правоохранительных органов США задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.
RT на русском 00:46
Армия и оружие
В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»
Отмечается, что тайная пещера была еще и укрытием для боевиков. Сирийские военные нашли в ней их оружие и элементы экипировки.
Известия вчера в 23:26
Политика
Трамп рассказал о дефиците боеприпасов в США в начале своего срока
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США был дефицит боеприпасов в начале его президентства.
RT на русском 00:57
Происшествия
Повлияли обыски: бабушка юриста штаба Навального умерла от инфаркта
Бабушка юриста штаба Алексея Навального Валентина Тараканова скончалась в Воронеже на 80 году жизни от инфаркта, сообщил в Twitter глава Фонда борьбы с коррупцией.
МР7.ру вчера в 15:11
Футбол
Жена Икарди намекнула на возможный переход игрока в «Наполи» зимой
Евро-футбол.ру вчера в 17:44
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru вчера в 22:34