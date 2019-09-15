Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.
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с чего всё началось

Транзит газа через Украину вырос после решения Суда ЕС по OPAL

Так, по данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 миллиона кубов.
РИА Новостивчера в 01:33

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«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе

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ФАН15 сентября в 06:20

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ТАССвчера в 12:57

«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Lenta.ruвчера в 05:02

Объем транзита газа через Украину растет после ограничений «Газпрома» к Opal

Газета.Ruвчера в 01:59

«Газпром» не стал увеличивать прокачку газа по украинской трубе. Как могут лечь карты «газового» расклада?

BFM.ruвчера в 13:52

Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal

Московский Комсомолецвчера в 03:08
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 01:12, Вашингтон
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Названы детали экономической интеграции России и Белоруссии

Между Россией и Белоруссией непублично подписываются документы на интеграцию.
МонаВиста вчера в 03:25
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Четыре страны Центральной Америки остались без электричества

Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — в понедельник, 16 сентября, полностью или частично остались без электричества.
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Газета.Ru вчера в 20:50
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В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
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Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября

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РИАМО вчера в 06:23
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором обвинил Минфин РФ в предвзятости: по словам топ-менеджера, ведомство Антона Силуанова готово поддержать в вопросе льгот для освоения Арктики проекты НОВАТЭКа и «Газпрома», но не «Восток ойла», хотя условия у них похожи.
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На прошлой недели Forbes, который занят тем, что подсчитывает чужие деньги, составил список самых высокооплачиваемых актеров этого года.
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Муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обратился к семье Заворотнюк

Отец покойной Жанны Фриске обращался к семье Заворотнюк, а сейчас настала очередь мужа Жанны - Дмитрия Шепелева.
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Ридус вчера в 05:16
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Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, навестила мать в больнице. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
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Дарья Мороз впервые показала лицо дочери Виктории Исаковой

Актриса решила впервые показать поклонникам, как выглядит девочка.
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Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
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На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

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В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники

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РИА Новости вчера в 23:16
Общество

Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером

В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.
РБК 00:17
Общество

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
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Суд арестовал на месяц бывшего игрока КХЛ Игоря Мусатова

RT на русском вчера в 17:47
Общество

На продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:07
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило, что в Zantac был найден элемент N-нитрозодиметиламин (NDMA).
ГЛАС.RU вчера в 03:30
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Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК вчера в 20:36
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Минимальная стоимость водки в России может составить 233 рубля

В России могут установить минимальную розничную цену на водку на уровне 233 рублей за 0,5 литра в следующем году.
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ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа

Советский спорт вчера в 12:04
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Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

РБК 00:24
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В США задержали угрожавшую устроить стрельбу в школе девушку

Сотрудники правоохранительных органов США задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.
RT на русском 00:46
Армия и оружие

В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»

Отмечается, что тайная пещера была еще и укрытием для боевиков. Сирийские военные нашли в ней их оружие и элементы экипировки.
Известия вчера в 23:26
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Трамп рассказал о дефиците боеприпасов в США в начале своего срока

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США был дефицит боеприпасов в начале его президентства.
RT на русском 00:57
Происшествия

Повлияли обыски: бабушка юриста штаба Навального умерла от инфаркта

Бабушка юриста штаба Алексея Навального Валентина Тараканова скончалась в Воронеже на 80 году жизни от инфаркта, сообщил в Twitter глава Фонда борьбы с коррупцией.
МР7.ру вчера в 15:11
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Жена Икарди намекнула на возможный переход игрока в «Наполи» зимой

Евро-футбол.ру вчера в 17:44
Происшествия

Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине

Газета.Ru вчера в 22:34
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