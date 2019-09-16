Энергетика
Lenta.ru«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.
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с чего всё началось
Так, по данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 миллиона кубов.РИА Новостивчера в 01:33
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Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal
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