Так, по данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 миллиона кубов.

с чего всё началось

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