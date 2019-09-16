Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.
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с чего всё началось

Транзит газа через Украину вырос после решения Суда ЕС по OPAL

Так, по данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 миллиона кубов.
РИА Новостивчера в 01:33

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Lenta.ruвчера в 05:02

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Газета.Ruвчера в 01:59

Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal

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BFM.ruвчера в 13:52
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 04:17, Вашингтон
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Курс доллара вырос на 7 копеек — до 64,11 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 70,52 рубля.
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Два рейтинговых агентства - Национальное рейтинговое агентство (НРА) и Национальные кредитные рейтинги (НКР) - получили аккредитацию Банка России.
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Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте

Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru вчера в 10:23
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
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Первая встреча Путина и Зеленского может пройти в октябре

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Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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«Нафтогаз» договорился о покупке 450 млн кубометров газа на зиму

Украинский «Нафтогаз» подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 млн кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщает пресс-служба компании.
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Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
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Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины.
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Прокуратура обжаловала решение суда по делу супругов Проказовых

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У Renault в России не пошла интернет-торговля

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По словам президента прибалтийской республики, Эстонии необходимо оставаться в списке государств, которые сами говорят с Россией и с которыми другие единомышленники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами.
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Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta

Компания Volkswagen начала продажи своего самого бюджетного седана Jetta.
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Президент Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова с 80-летием.
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Семья Юлии Началовой вступила в права наследства

Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
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В Саратове задержан бездомный по подозрению в изнасиловании врача

В Саратове задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 24-летней девушки-врача.
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Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве

Накануне стала известна дата и место проведения поединка между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко против Михаила Кокляева.
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В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям

Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
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В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
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Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
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Дом моды дочери Кадырова открывает первый бутик в Москве

Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает в понедельник первый бутик в Москве.
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Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
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