Энергетика
Lenta.ru«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе
Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». С помощью ЭТП за месяц проданы 3,86 миллиарда кубометров газа, из них 2,2 миллиарда — с поставкой в январе.
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Общество
Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами
Действующий закон о взыскании (230-ФЗ) обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками.
Происшествия
Экс-подполковника СК приговорили к 10 годам строгого режима за взятку
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-подполковника Следственного комитета РФ Романа Русакова к 10 годам исправительных колоний строгого режима, сообщила в понедельник, 3 февраля, объединенная пресс-служба городских судов.
Общество
Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, какие продукты вредят иммунитету человека.
Политика
Россия ограничила въезд иностранцев из Китая
Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая через воздушные пункты пропуска.
Происшествия
В Красноярске врача оштрафовали на 3 млн руб. за помощь уклонисту
В Красноярском крае заведующего урологическим отделением признали виновным в получении взятки от призывника и оштрафовали на 3 млн руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает "РИА Новости".
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Политика
Россия начала производство С-400 для Индии
В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Хоккей
Гретцки: Овечкин не промахивается
Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).
Происшествия
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Армия и оружие
Госиспытания танка «Армата» планируют завершить в 2020 году
Государственные испытания танка на платформе "Армата" планируется завершить в этом году, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Общество
Айлиш выбрала работу 16-летней россиянки для обложки Vogue
Обложку для цифровой версии мартовского номера журнала Vogue создала 16-летняя жительница города Чайковский (Пермский край), передает ТАСС.
Экономика
Минтруд предложил выделить на маткапитал более 1,5 трлн рублей
Сумма в размере более 1,5 триллиона рублей должна быть выделена на выплаты материнского капитала в 2020—2022 годах из-за расширения программы.
Общество
МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
Общество
В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Армия и оружие
«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями
В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Общество
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
Общество
С 1 февраля увеличились размеры детских пособий и выплат
С 1 февраля 2020 года размеры пособий из федерального бюджета увеличены в 1,03 раза.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Наука
Ученые из Китая создали защищающий клетки от коронавируса белок
Экономика
Х5 и «Магнит» начали заменять поставщиков из Китая из-за коронавируса
"Сложности с логистикой пока не наблюдаются, однако мы ищем возможность поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам", - отметил представитель Х5.
Музыка
Бенни Андерссон рассказал, когда выйдет новая музыка ABBA
Шведский композитор Бенни Андерссон рассказал, когда появится новая музыка группы ABBA, сообщает Rolling Stone со ссылкой на Твиттер-аккаунт ABBAtalk.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло удар Сирии по войскам Турции
31 января лидер Турции Эрдоган заявил, что начнет новую военную операцию из-за эскалации конфликта в провинции Идлиб.
Футбол
Лэмпард просит от руководства «Челси» нового голкипера на замену Кепе
Сегодня "Челси" в матче 25-го тура АПЛ сыграл вничью с "Лестером". Ворота защищал 38-летний Вилли Кабальеро.