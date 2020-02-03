Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

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Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». С помощью ЭТП за месяц проданы 3,86 миллиарда кубометров газа, из них 2,2 миллиарда — с поставкой в январе.
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«Газпром» жертвует ценой ради сохранения своей доли на европейском рынке

Ведомостивчера в 15:57

«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

Lenta.ru01:03
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В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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