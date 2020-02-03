Весь экспорт «Газпрома» в первом месяце этого года, по подсчетам «Интерфакса», упал на четверть до 13,3 млрд куб. м. Получается, 16,5% поставленного в Европу газа было продано на спотовом рынке.

с чего всё началось

«Газпром» в январе 2020 года поставил рекорд по продажам газа на электронных аукционах. При этом компании пришлось снизить цены на топливо из-за конкурентов из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает газета «Ведомости».

«Газпром» снизил цены на газ в Европе для удержания лидерства на рынке

Общество Стрелков ответил на обвинения в крушении «Боинга» в Донбассе Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе, пишет "Интерфакс".

Здоровье Онколог рассказал, что люди стали доживать до своего рака Медицина улучшилась, и потому люди стали доживать до своего рака, об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн, 4 февраля сообщает «РБК».

Общество Число блокировок в рунете снизилось Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.

Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Экономика Россияне не смогли объяснить причину роста цен Большинство россиян не смогли объяснить причину роста цен, не смогли дать правильное определение инфляции или не знают, что это такое (62 процента).

Политика Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца "Вы же замерзли !": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца pic.twitter.com / KB1EOhiRV8 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) February 4, 2020 Видеозапись с этим эпизодом опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Политика Новый посол США в среду вручит верительные грамоты Путину Новый посол США в России Джон Салливан в среду в числе других послов вручит верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Здоровье В ВОЗ отказались признать начало пандемии коронавируса Распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии, то есть эпидемии всемирного масштаба.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».