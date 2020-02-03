Энергетика
Компания«Газпром» снизил цены на газ в Европе для удержания лидерства на рынке
«Газпром» в январе 2020 года поставил рекорд по продажам газа на электронных аукционах. При этом компании пришлось снизить цены на топливо из-за конкурентов из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает газета «Ведомости».
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с чего всё началось
Весь экспорт «Газпрома» в первом месяце этого года, по подсчетам «Интерфакса», упал на четверть до 13,3 млрд куб. м. Получается, 16,5% поставленного в Европу газа было продано на спотовом рынке.Ведомостивчера в 15:57
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Политика
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Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
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Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
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Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
"Вы же замерзли !": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца pic.twitter.com / KB1EOhiRV8 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) February 4, 2020 Видеозапись с этим эпизодом опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
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В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
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Политика
Новый посол США в среду вручит верительные грамоты Путину
Новый посол США в России Джон Салливан в среду в числе других послов вручит верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.
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Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
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Здоровье
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Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Здоровье
В ВОЗ отказались признать начало пандемии коронавируса
Распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии, то есть эпидемии всемирного масштаба.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
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В Тюмень из-за коронавируса срочно вылетает глава Минздрава РФ
Ранее агентство писало, что 5 февраля в Тюмень из очага коронавируса в Китае, который находится в городе Ухань, прилетят два самолета с 300 россиянами на борту.