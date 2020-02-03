Энергетика
Lenta.ru«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе
Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». С помощью ЭТП за месяц проданы 3,86 миллиарда кубометров газа, из них 2,2 миллиарда — с поставкой в январе.
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с чего всё началось
Весь экспорт «Газпрома» в первом месяце этого года, по подсчетам «Интерфакса», упал на четверть до 13,3 млрд куб. м. Получается, 16,5% поставленного в Европу газа было продано на спотовом рынке.Ведомостивчера в 15:57
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