Весь экспорт «Газпрома» в первом месяце этого года, по подсчетам «Интерфакса», упал на четверть до 13,3 млрд куб. м. Получается, 16,5% поставленного в Европу газа было продано на спотовом рынке.

с чего всё началось

Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». С помощью ЭТП за месяц проданы 3,86 миллиарда кубометров газа, из них 2,2 миллиарда — с поставкой в январе.

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