Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». С помощью ЭТП за месяц проданы 3,86 миллиарда кубометров газа, из них 2,2 миллиарда — с поставкой в январе.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось

«Газпром» жертвует ценой ради сохранения своей доли на европейском рынке

Весь экспорт «Газпрома» в первом месяце этого года, по подсчетам «Интерфакса», упал на четверть до 13,3 млрд куб. м. Получается, 16,5% поставленного в Европу газа было продано на спотовом рынке.
Ведомостивчера в 15:57

Подробнее о событии

«Газпром» жертвует ценой ради сохранения своей доли на европейском рынке

Ведомостивчера в 15:57

«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

Lenta.ru01:03

«Газпром» установил рекорд продаж через электронную торговую платформу

News.ru02:37

«Газпром» вынужден рекордно снижать цены в Европе

Ruposters.ru03:52

«Газпром» снизил цены на газ в Европе для удержания лидерства на рынке

Компания04:31

«Газпром» терпит очередное поражение на рынке

Интересная Россия04:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Политика

Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
RT на русском 04:20
Кино

Disney показала тизер новых сериалов Marvel

News.ru вчера в 04:55
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Армия и оружие

Бывший наёмник из Германии раскритиковал ВСУ

Бывший наёмник разорвал контракт с ВСУ и намерен вернуться обратно в Германию.
REGNUM 07:20
Общество

Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России

У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
РБК 08:50
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Политика

Эрдоган снова заявил, что Турция не признает Крым российским

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 04:17
Политика

Новый посол США в среду вручит верительные грамоты Путину

Новый посол США в России Джон Салливан в среду в числе других послов вручит верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:10
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

Эпиграф 04:45
Футбол

Ольга Смородская – о продлении контракта Семина: Работать с ним сложно, вряд ли улучшился характер

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном продлении контракта с главным тренером клуба Юрием Семиным.
Спорт день за днем 06:47
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru 05:27
Политика

Путин назвал причину увольнения главы Чувашии

Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.
Утро.ru 08:34
Общество

В Свердловской области ожидается мокрый снег и усиление ветра

В среду, 5 февраля, в Свердловской области ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, сильный мокрый снег и гололедица.
Московский Комсомолец Екатеринбург 06:50
Футбол

Экс-защитник ФК «Ростов» Сесар Навас назвал лучших футболистов РПЛ

Московский Комсомолец 07:21
Экономика

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
Интерфакс 04:51
Общество

Бывшего кировского губернатора Белых уволили из библиотеки колонии

РИА Новости 05:23
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета вчера в 16:01
Политика

Рада предварительно одобрила сокращение числа депутатов

Верховная рада в первом чтении одобрила предложение сократить число депутатов с 450 до 300.
Газета.Ru 08:26
Политика

Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции

Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции страны и закрепления понятия брака как союза мужчины и женщины.
Известия 09:01
Общество

16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue

Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
РБК вчера в 10:01
Происшествия

В Волгограде мужчина избил врача и медсестру перинатального центра

РИА34 02:04
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости вчера в 02:29
Происшествия

В Москве возбудили дело против избивавшего пасынка мужчины

РБК 09:06
Политика

Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком

В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
Lenta.ru 08:24
Шоу-бизнес

Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
News.ru вчера в 15:51
Шоу-бизнес

Певицу МакSим госпитализировали

Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Вечерняя Москва 02 февраля в 13:01
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт вчера в 05:31
Авто

Доля продаж дизельных авто в массовом сегменте составила всего 5%

Напомним, ранее наш портал рассказывал о росте продаж дизельных машин в премиальном сегменте. Здесь доля такого транспорта составила 38,1%.
CarsWeek.ru 05:45
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Не время умирать»

Inc-news.ru вчера в 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное