Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». С помощью ЭТП за месяц проданы 3,86 миллиарда кубометров газа, из них 2,2 миллиарда — с поставкой в январе.
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с чего всё началось

«Газпром» жертвует ценой ради сохранения своей доли на европейском рынке

Весь экспорт «Газпрома» в первом месяце этого года, по подсчетам «Интерфакса», упал на четверть до 13,3 млрд куб. м. Получается, 16,5% поставленного в Европу газа было продано на спотовом рынке.
Ведомостивчера в 15:57

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«Газпром» жертвует ценой ради сохранения своей доли на европейском рынке

Ведомостивчера в 15:57

«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

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«Газпром» установил рекорд продаж через электронную торговую платформу

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«Газпром» вынужден рекордно снижать цены в Европе

Ruposters.ru03:52

«Газпром» снизил цены на газ в Европе для удержания лидерства на рынке

Компания04:31
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Калужский завод начнет делать смартфоны

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News.ru вчера в 08:24
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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Предполагаемый агент ЦРУ был приговорен в Иране к смертной казни

Официальный представитель иранского Верховного суда Голям Хосейн Исмаили в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что предполагаемый агент американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) был приговорен к смертной казни за шпионаж в области ядерной программы Исламской Республики Иран.
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Футбол

Кокорин оформил дубль за две минуты в первом матче за «Зенит-2»

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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
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В Индонезии раскритиковали российские истребители Су-35

Эрис Хэриянто, бывший командующий ПВО Индонезии, назвал истребители Су-35, произведенные в России, бесперспективными, призвав власти страны переходить на передовые машины.
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Происшествия

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В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
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В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
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Лукашенко сообщил о планируемой встрече с Путиным 7 февраля

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Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя

Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из Уханя.
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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

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В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
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Григорий Лепс в Париже перенес операцию на голосовых связках

Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.
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«Панцирь» уничтожил летевший к российской базе Хмеймим беспилотник

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил малый беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря к российскому аэродрому Хмеймим в Сирии.
Парламентская газета вчера в 15:03
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На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
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Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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РБК: коллекторы смогут работать под «цифровыми» псевдонимами

Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.
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В России начались съёмки спортивной драмы о команде «КамАЗ-мастер»

В Набережных Челнах начались съёмки восьмисерийной спортивной драмы телеканала НТВ о команде «КамАЗ-мастер».
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Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
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