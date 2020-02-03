Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». С помощью ЭТП за месяц проданы 3,86 миллиарда кубометров газа, из них 2,2 миллиарда — с поставкой в январе.
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с чего всё началось

«Газпром» жертвует ценой ради сохранения своей доли на европейском рынке

Весь экспорт «Газпрома» в первом месяце этого года, по подсчетам «Интерфакса», упал на четверть до 13,3 млрд куб. м. Получается, 16,5% поставленного в Европу газа было продано на спотовом рынке.
Ведомостивчера в 15:57

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«Газпром» жертвует ценой ради сохранения своей доли на европейском рынке

Ведомостивчера в 15:57

«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

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«Газпром» установил рекорд продаж через электронную торговую платформу

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«Газпром» вынужден рекордно снижать цены в Европе

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«Газпром» снизил цены на газ в Европе для удержания лидерства на рынке

Компания04:31

«Газпром» терпит очередное поражение на рынке

Интересная Россия04:40
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Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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Женщина, которая посадила за руль каршерингового авто ребенка, привлечена к административной ответственности, сообщил РИА Новости начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Москве Владимир Васенин.
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Google раскрыла доходы от YouTube

Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
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Автовладельцы не всегда могут вернуть дилеру неисправную машину

В случае, если владелец хочет вернуть автомобиль, то он может обратиться к дилерам, указав причину.
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Навас назвал лучшего защитника в истории РПЛ

Бывший центральный защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас среди всех коллег по амплуа, которые выступали в Российской премьер-лиге (РПЛ), выделил экс-футболиста ЦСКА Сергея Игнашевича.
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Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
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Право руководить игрой лидера АПЛ доверено тренеру молодежной команды Нил Критчли.
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Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
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В Роспотребнадзоре рассказали о способах профилактики рака

Роспотребнадзор напомнил россиянам, какие меры помогут снизить вероятность возникновения таких заболеваний.
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«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
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Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Общество

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
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Авто

Новый Kia Sorento рассекретили до премьеры

В Сети были опубликованы фотографии нового Kia Sorento с минимальным камуфляжем на кузове.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
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Литва предложила Белоруссии обсудить вопросы поставок нефти и газа

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на переговорах с белорусским коллегой Владимиром Макеем предложил обсудить вопросы организации регулярных поставок нефти через территорию Литвы, а также возможности альтернативных поставок газа.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин

Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

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Lenta.ru вчера в 07:30
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