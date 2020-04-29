Энергетика
Ruposters.ru«Газпром» заставили снизить цены на газ для Польши
Заявление "Газпрома" соответствует ожиданиям PGNiG в отношении полного и немедленного исполнения решения арбитражного суда. 30 марта Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по трубопроводу "Ямал-Европа".
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с чего всё началось
Польская компания PGNiG сообщила о согласии «Газпром экспорта» внести корректировки в выставленные счета за поставку газа в марте и апреле после решения арбитража о смене формулы цены контракта.Ведомостивчера в 14:58
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PGNiG сообщила о согласии «Газпрома» снизить цену на газ для Польши
Rambler News Serviceвчера в 14:04
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