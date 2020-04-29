Энергетика

Ruposters.ruRuposters.ru«Газпром» заставили снизить цены на газ для Польши

Заявление "Газпрома" соответствует ожиданиям PGNiG в отношении полного и немедленного исполнения решения арбитражного суда. 30 марта Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по трубопроводу "Ямал-Европа".
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с чего всё началось
Польская компания PGNiG сообщила
 о согласии «Газпром экспорта» внести корректировки в выставленные счета за поставку газа в марте и апреле после решения арбитража о смене формулы цены контракта.
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Польша сообщила о согласии «Газпрома» скорректировать счета за поставку газа

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