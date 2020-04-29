с чего всё началось

Заявление "Газпрома" соответствует ожиданиям PGNiG в отношении полного и немедленного исполнения решения арбитражного суда. 30 марта Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по трубопроводу "Ямал-Европа".

«Газпром» заставили снизить цены на газ для Польши

Шоу-бизнес Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.

Происшествия Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД. 42

Происшествия Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы. 202

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 1,3K

Общество На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. 194

Общество Пассажиров московского метро могут обязать носить маски Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора. 6

Происшествия В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города. 26

Здоровье Ученые выявили возможную причину повторного заболевания коронавирусом Как сообщает South China Morning Post, их исследование показало, что пациенты, выписанные из больницы, могут по-прежнему являться носителями коронавируса, который находится глубоко в легких и не поддается обнаружению с помощью обычных методов тестирования. 20

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Происшествия Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова. 1

Происшествия Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек. 189

Здоровье Названы самые опасные при коронавирусе заболевания Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность. 22

Общество В Краснодарском крае карантин продлён до 12 мая Краснодар, 30 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края продлён до 12 мая, решение принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили 30 апреля в пресс-службе администрации региона. 48

Политика В Кремле напомнили дату возможного начала выхода из самоизоляции Нужно объединиться и досидеть оставшиеся дни до начала выхода из режима самоизоляции, который может поэтапно начаться после майских праздников, напомнили слова президента в Кремле. 20