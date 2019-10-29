Энергетика
Аргументы и Факты«Газпром» закончил заполнение газопровода «Сила Сибири»
Следующим этапом станет заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур. В конце августа «Газпром» подключил Чаяндинское месторождение к газопроводу «Сила Сибири», газ из которого, наравне с Ковыктинским в Иркутской области, будет поставляться на внутренний рынок РФ и на экспорт в КНР.
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Происшествия
Осужден экс-глава курганского УФСИН, чей дом строили заключенные
Российская газета 07:35
Общество
Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.
Газета.Ru 06:30
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Армия и оружие
Турция заявила о готовности расширить зону безопасности в Сирии
Зона безопасности на границе Турции и Сирии может быть расширена, если это потребуется, заявил Реджеп Эрдоган.
Вести.Ru 07:08
Общество
Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой
Овны привыкли решать свои проблемы самостоятельно. А Раков следовательно это не устраивает. Весы и Телец – полные противоположности.
Говорит Уфа вчера в 00:05
Происшествия
Злоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио
Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом к Маркизио и, угрожая бывшему футболисту и его жене, заставили открыть сейф.
РИА Новости 05:45
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи о трансфере Жесуса
Александр Медведев, являющийся гендиректором питерского "Зенита", прокомментировал слухи о возможном трансфере 28-летнего бразильского защитника "Ромы" Жуана Жезуса в российскую команду.
Sport.ru 06:13
Происшествия
Число погибших при пожаре в доме в Ленобласти увеличилось до пяти
Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при пожаре в среду утром в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Васкелово в садоводстве "Полиграфмаш".
ТАСС 07:20
Общество
Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов
Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
Известия 06:16
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова официально ушла из «Уральских пельменей»
Актриса и экс-кандидат в депутаты городской думы Екатеринбурга Юлия Михалкова официально заявила, что ушла из шоу «Уральские пельмени».
Политсовет 00:21
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Экономика
На Кубани Фонду защиты дольщиков выделили 1 млрд рублей
Деловая газета. Юг 07:01
Футбол
Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Lenta.ru 06:12
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия
Подросток устроил стрельбу в московской школе
Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Политика
Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
РИА Новости 05:48
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости вчера в 09:30
Футбол
В среду пройдут пять матчей Кубка России
Пять матчей 1/8 финала Кубка России по футболу состоятся сегодня, 30 октября.
Нева Спорт вчера в 21:04
Политика
МИД РФ приветствует начало разведения сил в Донбассе
Российское Министерство иностранных дел позитивно оценило процесс разведения сил и средств в районе Золотого у линии соприкосновения в Донбассе.
Политика Сегодня 04:54
Общество
Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей
Британская компания Wowcher, позволяющая клиентам совершать выгодные покупки, ищет путешественника с зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов в год.
URA.Ru 01:16
Происшествия
Перед стрельбой солдата в Забайкалье окунали головой в унитаз
Солдата Рамиля Шамсутдинова, который убил восемь сослуживцев, заставляли драить туалет, а из-за плохой уборки окунали головой в унитаз.
Русская Планета 06:40
Общество
Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников
Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию о том, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ.
РИА Новости 07:38
Кино
Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»
По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященного правлению династии королей Таргариенов до событий оригинального сериала.
РБК вчера в 20:33
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Общество
Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда
Необычную находку обнаружили члены экипажа тральщика Балтийского флота "Александр Обухов" во время учений по поиску мин. Это затонувший объект, предположительно, подводная лодка.
Российская газета 06:02
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13