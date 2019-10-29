Энергетика
Интерфакс«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
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Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Кино
Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»
По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова сообщила в Instagram о решении покинуть коллектив.
Армия и оружие
ЦПВС опроверг данные об обстреле российской военной полиции в Сирии
Российские военнослужащие не попадали под обстрел на пограничном переходе в Сирии, заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон.
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Происшествия
В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз
Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
Политика
Законодатели США призвали Помпео продлить СНВ-3
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Экономика
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
Происшествия
В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома
Общество
Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы
Сегодня утром теплоход "Этопирика" с первой группой туристов из Японии - 44 человек - прибыл в порт Южно-Курильска на острове Кунашир.
Политика
Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.
Хоккей
«Даллас» переиграл «Миннесоту» благодаря хет-трику Радулова
«Даллас» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов забросил три шайбы и сделал голевую передачу.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Армия и оружие
Русские «Тигры» и огромные колонны войск САА входят в бывшую столицу ИГИЛ, захваченную США
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
В отношении взносов садоводов и огородников, не входящих в товарищества, льгота не действовала. Новые поправки восстановили статус-кво.
Политика
Россия озабочена количеством спутников США в космосе
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Авто
Skoda раскрыла информацию о новой Octavia
Компания Skoda представила предсерийный прототип Octavia Combi нового поколения, премьера которого состоится в 2019 году.
Авто
Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети
Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
Происшествия
Младенец умер от голода на Урале
В Златоусте девятимесячный младенец скончался от голода, сообщает URA.RU со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка по Челябинской области Ирину Буторину.
Происшествия
Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье
Гаджеты
Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS
Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.
Космос
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Новейший стратегический ракетоносец "Князь Владимир" - подводная лодка проекта 955А - впервые запустила баллистическую ракету морского базирования "Булава".
Наука
Установлено благотворное влияние кофе на микрофлору кишечника
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Происшествия
Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его
Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Авто
В полиции Монголии появились внедорожники Lada 4X4
Пятидверный внедорожник Lada 4x4 появится в полиции Монголии. Так, для стражей порядка было приобретено 19 экземпляров автомобилей.
Шоу-бизнес