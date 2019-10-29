Энергетика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
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«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русскомвчера в 13:32

Акции «Газпрома» подорожали после сообщений о заполнении «Силы Сибири»

РБКвчера в 10:00

Акции «Газпрома» обновили максимум с июля на новостях о «Силе Сибири»

Интерфаксвчера в 07:53

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Российская газетавчера в 07:28

Акции «Газпрома» на Мосбирже растут на 3,5% на фоне новостей о заполнении «Силы Сибири»

ТАССвчера в 08:16

«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

Известиявчера в 07:01

Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом

REGNUMвчера в 09:50
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Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Театрал 28 октября в 07:37
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Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»

По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
РБК вчера в 20:33
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Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП

Газета.Ru вчера в 11:29
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Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова сообщила в Instagram о решении покинуть коллектив.
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Армия и оружие

ЦПВС опроверг данные об обстреле российской военной полиции в Сирии

Российские военнослужащие не попадали под обстрел на пограничном переходе в Сирии, заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон.
RT на русском вчера в 09:46
Происшествия

Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР

REGNUM вчера в 10:03
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В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз

Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
ТАСС вчера в 21:59
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Законодатели США призвали Помпео продлить СНВ-3

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Интерфакс вчера в 22:59
Экономика

«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии

«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
Коммерсантъ 28 октября в 11:10
Происшествия

В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома

ТАСС вчера в 22:44
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Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы

Сегодня утром теплоход "Этопирика" с первой группой туристов из Японии - 44 человек - прибыл в порт Южно-Курильска на острове Кунашир.
Российская газета вчера в 22:22
Политика

Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.
РИА Новости вчера в 15:32
Хоккей

«Даллас» переиграл «Миннесоту» благодаря хет-трику Радулова

«Даллас» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов забросил три шайбы и сделал голевую передачу.
Спорт-Экспресс вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 28 октября в 08:45
Армия и оружие

Русские «Тигры» и огромные колонны войск САА входят в бывшую столицу ИГИЛ, захваченную США

Rusvesna.su 28 октября в 22:30
Общество

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников

В отношении взносов садоводов и огородников, не входящих в товарищества, льгота не действовала. Новые поправки восстановили статус-кво.
Российская газета вчера в 05:22
Политика

Россия озабочена количеством спутников США в космосе

RT на русском вчера в 19:29
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
РБК вчера в 00:13
Авто

Skoda раскрыла информацию о новой Octavia

Компания Skoda представила предсерийный прототип Octavia Combi нового поколения, премьера которого состоится в 2019 году.
Коммерсантъ вчера в 17:50
Авто

Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети

Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
SpeedMe вчера в 00:46
Происшествия

Младенец умер от голода на Урале

В Златоусте девятимесячный младенец скончался от голода, сообщает URA.RU со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка по Челябинской области Ирину Буторину.
Газета.Ru 28 октября в 16:04
Происшествия

Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

Газета.Ru вчера в 17:43
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Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS

Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.
Реальное время 27 октября в 20:39
Космос

В Солнечной системе обнаружили новую планету

Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Российская газета 28 октября в 23:30
Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

Новейший стратегический ракетоносец "Князь Владимир" - подводная лодка проекта 955А - впервые запустила баллистическую ракету морского базирования "Булава".
Российская газета вчера в 22:47
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Установлено благотворное влияние кофе на микрофлору кишечника

МИР 24 вчера в 05:15
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 28 октября в 12:38
Происшествия

Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
Авто

В полиции Монголии появились внедорожники Lada 4X4

Пятидверный внедорожник Lada 4x4 появится в полиции Монголии. Так, для стражей порядка было приобретено 19 экземпляров автомобилей.
Somanyhorses 28 октября в 05:57
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
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