Энергетика
Интерфакс«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
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Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Происшествия
Пять человек отравились угарным газом в Башкирии
В жилом доме города Нефтекамска из-за отравления газом погибла одна женщина, еще четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.
РБК 06:06
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко устроила фотосессию в королевском стиле
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов ждут второго ребенка.
StarHit.ru 05:00
Авто
Lamborghini отзывает в России 27 автомобилей Aventador
Как говорится в сообщении пресс-службы Росстандарта, компания ООО «Фольксваген Груп Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Lamborghini на российском рынке, согласовало отзывную кампанию, которая затрагивает 27 автомобилей Lamborghini Aventador в кузовах Coupe и Roadster.
SpeedMe 03:46
Хоккей
Молодой российский хоккеист решил выступать за сборную Швеции
Российский хоккеист Александр Суздалев решил выступать за сборную Швеции вместо команды РФ, передает "Чемпионат".
ProstoProSport 07:32
Политика
Украина и ЛНР начали отвод сил в Золотом
Известия 06:52
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 06:28
Политика
Кремль назвал темы будущей беседы Путина и Орбана
В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин планирует в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в среду 30 октября обсудить торговлю, экономику и международную проблематику.
Взгляд.ру 08:19
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Политика
В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.
RT на русском 06:16
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Культура
Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории
Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.
АБН 27 октября в 01:29
Спорт
Помните Марию Комиссарову, сломавшую позвоночник в Сочи? Она родила двоих, судится с врачом и верит, что встанет на ноги
Научилась радоваться каждому дню, переехала в Испанию, вышла замуж на Тенерифе, в августе родила уже второго ребенка, ведет популярный блог в инстаграме, а главное – все еще верит, что однажды встанет и пойдет.
Sports.ru 02:54
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург
Российская газета 01:47
Происшествия
Молодая мама выпала из окна роддома в Екатеринбурге
Жительница Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна роддома.
Вести.Ru 03:04
Общество
Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей
Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова, выступившие истцами, требовали взыскать с ответчика около 1,1 млрд рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды, передает НСН.
Известия 08:19
Происшествия
Тверской министр получил четыре года колонии за поджог джипа в Москве
Суд приговорил министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста к четырем годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 05:40
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Хоккей
Фетисов высказался об американском гражданстве Малкина
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.
Газета.Ru 07:01
Экономика
Цены на гречку в Алтайском крае выросли на 79%
По данным Алтайкрайстата за девять месяцев 2019 года средние отпускные цены на гречку в Алтайском крае для промышленных компаний выросли на 79% (до 15,7 тыс. руб. за тонну) к аналогичному периоду прошлого года.
Коммерсантъ вчера в 06:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
Больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок своей родной 76-летней матери, подарив ей новенькую иномарку Toyota C-HR за два миллиона рублей.
Ugpressa.ru 00:33
Экономика
«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж
Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — "Магнита" — в июле — сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.
РБК 03:06
Происшествия
Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге
RT на русском 04:53
Экономика
Сбербанк собирается купить долю в Mail.ru Group
Обновлено в 11:58 Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
BFM.ru 04:50
Происшествия
В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»
В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
РБК 08:16
Армия и оружие
Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма
Тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом.
RT на русском 08:17
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК вчера в 17:00
Музыка
Волочкова выступит на новом концерте Пугачевой
Певица Алла Пугачева пригласила балерину Анастасию Волочкову выступить на концерте в Минске, передает портал "Дни.ру" со ссылкой на передачу НТВ "Ты не поверишь!".
Газета.Ru 05:28