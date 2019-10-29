Энергетика
Интерфакс«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
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Общество
Мосгорсуд оставил под домашним арестом Калви и Дельпаля
Мосгорсуд признал законным продление до 13 января 2020 г. домашнего ареста для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнера фонда Филиппа Дельпаля, сообщает ТАСС.
Ведомости 06:45
Политика
МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом
В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 05:33
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Космос
В SpaceX рассказали, когда корабль Starship отправится на Луну
REGNUM 26 октября в 09:16
Политика
Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов
Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам.
Газета.Ru вчера в 19:38
Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Политика
Кремль прокомментировал данные о страхе россиян перед властью
Социологический опрос о росте страха россиян перед произволом власти требует более глубокого анализа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:26
Экономика
Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности
Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Российская газета вчера в 21:46
Происшествия
Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге
RT на русском 04:53
Общество
Украинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1»
Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
РИА Новости 05:00
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 06:54
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru 27 октября в 09:42
Общество
Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
Больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок своей родной 76-летней матери, подарив ей новенькую иномарку Toyota C-HR за два миллиона рублей.
Ugpressa.ru 00:33
Здоровье
Минздрав Украины сообщил о росте заболеваемости дифтерии в стране
По данным Минздрава, по состоянию на начало октября, в стране привиты почти 60% детей в возрасте до одного года (200 тыс.) и 52,3% взрослых (1,5 млн) от числа, предусмотренной плановой вакцинацией.
ТАСС 07:09
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Технологии
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Ведомости вчера в 00:33
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Новый День вчера в 12:42
Общество
Врачи дали рекомендации по предупреждению инсульта
Симптомы развития инсульта являются неочевидными, по этой причине люди не догадываются, что пребывают в зоне риска.
RuNews24.ru 04:56
Политика
В ДНР под музыку из «Игры престолов» открылся международный форум
Открытие проходило под музыку из сериала «Игра престолов», передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру вчера в 05:59
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.
ФАН 06:15
Общество
В России вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО
Новая редакция закона об ОСАГО вступила в силу.
Регион online 05:49
Общество
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
Отмечается, что с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, исключающие из него понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства".
РИА Новости 02:40