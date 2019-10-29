Энергетика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
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«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

ТАСС06:14

«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

Интерфакс06:24

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русском06:40

«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

Известия07:01

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Российская газета07:28

«Силу Сибири» заполнили газом

Взгляд.ру06:24

Газопровод «Сила Сибири» заполнен до границы с Китаем – Газпром

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Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 07:44, Ашберн
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Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
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