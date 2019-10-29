Энергетика
Интерфакс«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Экономика
Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений
Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Энергетика
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Политика
Сурков призвал не терять темп при разведении сил в Донбассе
Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств в Донбассе.
Политика
Зеленский назвал главную цель Украины
Украина обязана прекратить просить помощи у международных партнеров, в том числе Европейского союза (ЕС), Киеву необходимо реализовывать проекты на паритетных началах с партнерами.
Общество
«Офицеры России» выступили против петиции в поддержку Шамсутдинова
Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиля Шамсутдинова, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии
«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода "Дербисия" сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Недвижимость
Минфин исправит расчёт налога по кадастровой стоимости
Новый законопроект вводит закрытый перечень объектов, с которых бизнес будет платить налог по кадастровой стоимости.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему ушла из «Уральских пельменей»
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Хоккей
Фетисов высказался об американском гражданстве Малкина
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.
Гаджеты
В России презентовали самый удобный кнопочный телефон
В России компания «Иной» презентовала самый удобный кнопочный телефон. Модель получила официальное название Inoi 117B.
Футбол
«В игре „Спартака“ уже нет обреченности». Сергей Балахнин – о предстоящем матче Кубка России с «Ростовом»
Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 31 октября и начнется в 19:30 мск.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал о самочувствии после сердечного приступа
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после перенесенного сердечного приступа.
Происшествия
В Башкирии 5 человек отравились угарным газом
Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Политика
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
Политика
Конгресс США на этой неделе проголосует по резолюции об импичменте
О начале процедуры импичмента было объявлено месяц назад. Поводом стал телефонный разговор между Трампом и Владимиром Зеленским.
Игры
В магазине Blizzard опубликовали арт Overwatch 2
На сайте магазина Blizzard Gear обнаружили арт Overwatch 2. На постере изображены Райнхардт, Мэй, Гэндзи, Трейсер, Ангел, Бригитта, Уинстон и Эхо.
Политика
В Кремле назвали плюсы от контрсанкций
«Есть определённые «плюсы» и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики».
Политика
В ДНР заявили о согласовании даты отвода сил у Петровского
Участники контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали дату возобновления разведения сил у Петровского.
Общество
В России могут вдвое сократить количество моногородов
Число моногородов в России может сократиться с 321 до 170.
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Политика
В Одессу прибыли четыре корабля НАТО
Ранее альянс сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 октября посетит Одессу, в порт которой совершит заход постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей.
Политика
Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу
Ранее во вторник депутат Верховной Рады Олег Волошин выразил уверенность в том, что Киев проиграет в «газовой войне» с Россией, поэтому Украине не стоит доводить ситуацию с транзитом топлива до критического состояния.
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Наука
Открыто новое полезное свойство кофе
Регулярное употребление кофе вызывает изменения микрофлоры кишечника, что в конечном итоге приводит к снижению риска появления ряда заболеваний, выяснили ученые из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне.