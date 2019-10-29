Энергетика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
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Акции «Газпрома» подорожали после сообщений о заполнении «Силы Сибири»

РБК10:00

Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом

REGNUM09:50

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русском06:40

Акции «Газпрома» на Мосбирже растут на 3,5% на фоне новостей о заполнении «Силы Сибири»

ТАСС08:16

«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

Известия07:01

Акции «Газпрома» обновили максимум с июля на новостях о «Силе Сибири»

Интерфакс07:53

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Российская газета07:28
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Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

РИА Новости вчера в 08:45
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Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
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Энергетика

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Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Газета.Ru 08:06
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Сурков призвал не терять темп при разведении сил в Донбассе

Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств в Донбассе.
News.ru 07:38
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США ожидают полной боеготовности С-400 в Турции к концу 2019 года

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Зеленский назвал главную цель Украины

Украина обязана прекратить просить помощи у международных партнеров, в том числе Европейского союза (ЕС), Киеву необходимо реализовывать проекты на паритетных началах с партнерами.
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«Офицеры России» выступили против петиции в поддержку Шамсутдинова

Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиля Шамсутдинова, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.
News.ru 08:35
Армия и оружие

Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии

«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода "Дербисия" сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 10:05
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Минфин исправит расчёт налога по кадастровой стоимости

Новый законопроект вводит закрытый перечень объектов, с которых бизнес будет платить налог по кадастровой стоимости.
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В России презентовали самый удобный кнопочный телефон

В России компания «Иной» презентовала самый удобный кнопочный телефон. Модель получила официальное название Inoi 117B.
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«В игре „Спартака“ уже нет обреченности». Сергей Балахнин – о предстоящем матче Кубка России с «Ростовом»

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 31 октября и начнется в 19:30 мск.
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Максим Фадеев рассказал о самочувствии после сердечного приступа

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после перенесенного сердечного приступа.
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В Башкирии 5 человек отравились угарным газом

Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
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Под Новосибирском произошло землетрясение

10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
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Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение

Коммерсантъ вчера в 03:40
Политика

Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе

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Конгресс США на этой неделе проголосует по резолюции об импичменте

О начале процедуры импичмента было объявлено месяц назад. Поводом стал телефонный разговор между Трампом и Владимиром Зеленским.
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В магазине Blizzard опубликовали арт Overwatch 2

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«Есть определённые «плюсы» и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики».
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В ДНР заявили о согласовании даты отвода сил у Петровского

Участники контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали дату возобновления разведения сил у Петровского.
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В России могут вдвое сократить количество моногородов

Число моногородов в России может сократиться с 321 до 170.
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Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

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Lenta.ru 02:18
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Открыто новое полезное свойство кофе

Регулярное употребление кофе вызывает изменения микрофлоры кишечника, что в конечном итоге приводит к снижению риска появления ряда заболеваний, выяснили ученые из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне.
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