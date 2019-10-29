Энергетика
Интерфакс«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
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Происшествия
В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз
Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
ТАСС 21:59
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
РИА Новости 16:43
Фигурное катание
Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru 05:51
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
РИА Новости 22:03
Гаджеты
Тесты BIOS с AGESA 1.0.0.4 повысили производительность AMD Ryzen 3000
Результаты тестов подтвердили, что подобная архитектура библиотек помогает улучшить производительность и тактовую частоту процессоров AMD Ryzen 3000.
Goroday.ru вчера в 12:58
Здоровье
В Челябинскую область завезли зараженную гаффской болезнью рыбу
Рыбу из тюменского озера, зараженную гаффской болезнью, поставляли в три региона России, в том числе Челябинскую область, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 11:39
Армия и оружие
Главаря ИГИЛ нашли благодаря курдскому агенту, укравшему его трусы
Важную роль в ликвидации Абу Бакра аль-Багдади сыграл некий курдский агент, который внедрился в террористическую группировку и предоставил США подробный план убежища главаря ИГИЛ*.
Life.ru 06:34
Наука
Прародину всего человечества нашли в Южной Африке
В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.
МедиаПоток 03:03
Армия и оружие
Русские «Тигры» и огромные колонны войск САА входят в бывшую столицу ИГИЛ, захваченную США
Rusvesna.su вчера в 22:30
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный 09:59
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Газета.Ru 15:33
Политика
МИД пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии
Россия рассмотрит ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Болгарии, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.
Взгляд.ру 12:57
Происшествия
Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce
Передача денег состоялась в салоне иномарки, после чего Михаил Горбатов, как сказано в приговоре, "поместил деньги на хранение в сейф в своем служебном кабинете" в здании администрации президента РФ, "тем самым распорядившись ими".
Коммерсантъ вчера в 18:51
Наука
Новый химикат позволит растениям дольше сохранять влагу
Команда американских биологов из Университета Риверсайда представила новое химическое средство, которое позволит растениям дольше удерживать влагу.
Национальное Аграрное Агентство 27 октября в 08:31
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru 27 октября в 17:26
Политика
В Киеве подсчитали стоимость восстановления Донбасса
В Киеве подсчитали, что восстановление Донбасса после военных действий обойдется в 372 млн евро.
URA.Ru 22:24
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 05:59
Общество
Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы
Сегодня утром теплоход "Этопирика" с первой группой туристов из Японии - 44 человек - прибыл в порт Южно-Курильска на острове Кунашир.
Российская газета 22:22
Хоккей
Малкин признал наличие паспорта США
МК-Спорт 06:22
Общество
Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
RT на русском 11:58
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко устроила королевскую фотосессию
Несмотря на красивые снимки, текст, которым Костенко сопроводила публикацию, заставил некоторых задуматься.
ГлобалМСК.ру 09:13
Шоу-бизнес
Юлия Барановская заявила, что Андрей Аршавин болен
Барановская отмечает, что человек, который не общается со своими детьми, ментально болен.
Bimru.ru 11:14
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке на фоне протестов
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке на фоне массовых антиправительственные демонстраций, которые охватили страну.
РЕН ТВ 10:00
Экономика
Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
RT на русском 18:25
Кино
Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»
По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
РБК 20:33
Наука
Ученые выяснили, как формируются «раковые супермагистрали»
Naked Science 14:20