Энергетика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
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«Газпром» заполнил газом газопровод «Сила Сибири»

РБК08:00

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Российская газета07:28

Акции «Газпрома» на Мосбирже растут на 3,5% на фоне новостей о заполнении «Силы Сибири»

ТАСС08:16

«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

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Интерфакс07:53

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русском06:40

«Силу Сибири» заполнили газом

Взгляд.ру06:24
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Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
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