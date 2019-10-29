Энергетика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
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«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русскомвчера в 13:32

Акции «Газпрома» подорожали после сообщений о заполнении «Силы Сибири»

РБКвчера в 10:00

«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

Интерфаксвчера в 06:24

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Российская газетавчера в 07:28

Акции «Газпрома» на Мосбирже растут на 3,5% на фоне новостей о заполнении «Силы Сибири»

ТАССвчера в 08:16

«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

Известиявчера в 07:01

Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом

REGNUMвчера в 09:50
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 05:49, Вашингтон
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Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
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Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении жителя Москвы, избившего сотрудника полиции кошкой.
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Акции «Газпрома» обновили максимум с июля

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
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В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
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