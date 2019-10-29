Энергетика
Интерфакс«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
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Общество
Назван самый популярный у кибермошенников способ обмана россиян
В 2018 году кибермошенники похитили у россиян около 2 миллиардов рублей, при этом чаще всего злоумышленники пользовались для этого подменными номерами.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Политика
Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии
Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
Гаджеты
Samsung показала концепт нового складного смартфона
В разложенном состоянии диагональ экрана смартфона составляет 6,7 дюйма, но какое соотношение сторон пока неизвестно.
Происшествия
Российского полицейского уволили за фото сотрудников ФСБ с бандитами
Капитана полиции из Новосибирска Станислава Кулькова уволили из уголовного розыска по борьбе с этнической преступностью за фотографии сотрудников ФСБ с представителями преступной группировки.
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Армия и оружие
Украина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом
Теннис
Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже
Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.
Политика
Шойгу: меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, как проходят дела с реализацией подписанного в Сочи российско-турецким меморандумом по Сирии.
Авто
Полиция Монголии приобрела внедорожники Lada 4x4
Напомним, весной 2019 года в Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр LADA.
Происшествия
В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия
Ученик одной из школ в Войковском районе Москвы принес на занятия травматическое оружие и выстрелил в здании – обошлось без пострадавших, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.
Здоровье
Прилавки Тюменской области проверят на наличие опасной рыбы
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Происшествия
Россиянин ранил полицейского кошкой
Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении жителя Москвы, избившего сотрудника полиции кошкой.
Энергетика
Акции «Газпрома» обновили максимум с июля
Российский рынок акций к вечеру вторника остается в плюсе по индексам благодаря росту бумаг «Газпрома», обновивших максимумы с начала июля.
Футбол
Месси забил 50-й гол со штрафного
Происшествия
Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в командировке
Политика
В МИД прокомментировали начало отвода сил в Золотом
Россия позитивно оценивает начало отвода сил в Золотом в Донбассе, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Политика
Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
Кино
Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
Политика
Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября
Президент России Владимир Путин посетит Венгрию. Рабочий визит состоится 30 октября, сообщается на сайте Кремля.
Экономика
АСВ подало иск на 5,5 млрд рублей по делу «УралКапиталБанка»
Иск о привлечении к ответственности лиц, контролирующих «УралКапиталБанк», подала государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 25 октября в Арбитражный суд Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба агентства.
Происшествия
В Крыму ликвидировали сеть подпольных казино
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в 11 районах Крыма сеть подпольных казино, которые работали под видом букмекерских контор и принесли владельцам доход в размере более 1 млрд рублей.
Общество
Судья незаконно подтвердил право ФСБ изымать декларацию об амнистии
Зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала.
Киберспорт
Virtus.pro подписала полноценный контракт с Мельником
Российская киберспортивная организация Virtus.pro подписала полноценный контракт с Виталием Save- Мельником.