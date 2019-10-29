Энергетика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
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«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

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ТАССвчера в 08:16

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REGNUMвчера в 09:50

«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

Интерфаксвчера в 06:24
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