Энергетика
Ведомости«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»
«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.
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Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.
Путешествия
Отдых в Турции для россиян подорожает
Турецкий Минфин в 2020 году вводит новые сборы с отельеров. Среди них "налог на проживание". Базовая ставка налога составляет два процента.
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал русский язык "убогим".
Музыка
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Музыка
Украинка спела «Песню про рушник» и покорила судей российского «Голоса»
На съемках 8-го сезона российского проекта «Голос», которые проходят в Москве, выступила девушка из Закарпатья Рената Штифель с украинской «Песней про рушник», обратившая на себя внимание всех четырех судей конкурса.
Политика
ДНР согласовала с Киевом дату отвода сил у Петровского
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 31 октября
Киноцентр «Silver Cinema» сообщает о новинках кинопроката с 31 октября по 6 ноября.
Гаджеты
Найден способ поставить Android 10 почти на любой современный смартфон
Команда программных разработчиков phhusson представила решение, позволяющее установить свежую версию Android 10 практически на любой смартфон, работающий на базе Android 8 и 9.
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
В отношении взносов садоводов и огородников, не входящих в товарищества, льгота не действовала. Новые поправки восстановили статус-кво.
Общество
Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Экономика
В России бедных предложили считать по-новому
Минэкономразвития выступило с инициативой ввести новый подход к учету бедности в России.
Экономика
Для нелегальных кредиторов введут уголовную ответственность
Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Авто
Опытную партию новых Lada 4х4 собрали на «АвтоВАЗе»
Опытная партия новой версии внедорожника Lada 4х4 была выпущена на автозаводе "ВАЗ" в Тольятти.
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
Гаджеты
Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super
Основой новой карты служит тот же 12-нанометровый графический процессор Turing TU116-300, который используется в модели GeForce GTX 1660.
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Футбол
Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.
Политика
Кремль отреагировал на данные о страхе россиян перед произволом власти
Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал результаты соцопроса «Левада-центра», согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ-3 главных страхов россиян.
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
Теннис
Барти проиграла Бертенс на Итоговом турнире WTA
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.