Энергетика

ВедомостиВедомости«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»

«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.
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«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Российская газета07:28

Акции «Газпрома» подорожали после сообщений о заполнении «Силы Сибири»

РБК10:00

Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом

REGNUM09:50

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русском13:32

Акции «Газпрома» на Мосбирже растут на 3,5% на фоне новостей о заполнении «Силы Сибири»

ТАСС08:16

«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

Известия07:01

Акции «Газпрома» обновили максимум с июля на новостях о «Силе Сибири»

Интерфакс07:53
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов арестован и обвинён. Что известно к 28 октября

Чита.Ру вчера в 08:43
Общество

Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров

Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
РИА Новости 15:58
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Дочь Заворотнюк выложила свежее фото

Девушка выглядит цветущей и счастливой Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анны появилась серия свежих фотографий.
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Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 09:03
Культура

Мединский поддержал идею присвоить Пелагее звание заслуженной артистки

РБК 21:47
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
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Космический корабль Lucy готовится исследовать астероиды Юпитера

Популярная механика 27 октября в 20:02
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В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам

Ученые предлагают переложить оплату рецептурных медикаментов на государство, как в большинстве развитых стран.
Lenta.ru 21:28
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Трамп заявил о ликвидации преемника аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели преемника ликвидированного лидера ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещённая на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
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Транспорт

Первый велопереезд с новой разметкой появился в Южно-Сахалинске

Новая разметка для велосипедистов появилась на Коммунистическом проспекте.
АСТВ 21:48
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Космос

Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов

Афиша Daily 22 октября в 20:02
Хоккей

Гусев тренируется вне основного состава «Нью-Джерси»

На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.
Sports.ru 12:15
Политика

В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину

28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Московский Комсомолец 27 октября в 18:15
Здоровье

Евгений Куйвашев обсудил с замминистра соцзащиты РФ повышение зарплаты медработникам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с заместителем министра труда и социальной защиты РФ Всеволодом Вуколовым совместную работу по развитию здравоохранения на Среднем Урале.
Областная газета 07:08
Футбол

Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»

Газета.Ru 18:30
Хоккей

Овечкин назвал свое тело старым

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пошутил в разговоре с журналистами в преддверии матча регулярного чемпионата с "Торонто Мэйпл Лифс".
Газета.Ru 16:22
Здоровье

В Челябинскую область завезли зараженную гаффской болезнью рыбу

Рыбу из тюменского озера, зараженную гаффской болезнью, поставляли в три региона России, в том числе Челябинскую область, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 11:39
Гаджеты

Samsung представил концепт нового складного смартфона

В начале сентября Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал о том, что Samsung в следующем году намерен представить новую модель со складным экраном.
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Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Авто

Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети

Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
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Политика

В США законодатели призвали Помпео продлить ДСНВ

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес написали письмо госсекретарю США Майклу Помпео с призывом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в 2021 году.
ТАСС 20:26
Происшествия

Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce

Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.
Коммерсантъ вчера в 18:51
Кино

Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»

По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
РБК 20:33
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Футбол

Сергей Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Томью»

Матч «Зенит» - «Томь» состоится 30 октября в Северной столице в рамках 1/8 финала Кубка России.
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Экономика

Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд

«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
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Происшествия

В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз

Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
ТАСС 21:59
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Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
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