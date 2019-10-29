Энергетика

Российская газетаРоссийская газета«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Компания "Газпром" завершила заполнение газопровода "Сила Сибири". "Голубое топливо" с Чаяндинского месторождения в Якутии доведено до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.
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«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русском13:32

Акции «Газпрома» на Мосбирже растут на 3,5% на фоне новостей о заполнении «Силы Сибири»

ТАСС08:16

Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом

REGNUM09:50

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Российская газета07:28

Акции «Газпрома» подорожали после сообщений о заполнении «Силы Сибири»

РБК10:00

«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

Известия07:01

Акции «Газпрома» обновили максимум с июля на новостях о «Силе Сибири»

Интерфакс07:53
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Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — "Магнита" — в июле — сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.
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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.
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Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
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Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую актрису.
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Минфин вынес на общественное обсуждение законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений.
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В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.
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Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из объединения до 31 января 2020 года.
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В разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "совершенно неуместным" является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.
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