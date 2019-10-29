Энергетика

Российская газетаРоссийская газета«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Компания "Газпром" завершила заполнение газопровода "Сила Сибири". "Голубое топливо" с Чаяндинского месторождения в Якутии доведено до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.
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«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

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«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

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Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом

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«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

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ТАСС08:16

Акции «Газпрома» подорожали после сообщений о заполнении «Силы Сибири»

РБК10:00

Акции «Газпрома» обновили максимум с июля на новостях о «Силе Сибири»

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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
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