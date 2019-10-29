Энергетика

ТАССТАСС«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" завершил процесс заполнения газопровода "Сила Сибири". Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Об этом говорится в сообщении компании.
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Акции «Газпрома» подорожали после сообщений о заполнении «Силы Сибири»

РБК10:00

Акции «Газпрома» обновили максимум с июля на новостях о «Силе Сибири»

Интерфакс07:53

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Российская газета07:28

Акции «Газпрома» на Мосбирже растут на 3,5% на фоне новостей о заполнении «Силы Сибири»

ТАСС08:16

«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

Известия07:01

Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом

REGNUM09:50

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русском06:40
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Политика

Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Политика

В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна вчера в 13:04
Армия и оружие

Россия передала Таджикистану военную технику и вооружение

Российская сторона передала на безвозмездной основе армии Таджикистана партию военной техники и вооружения на общую сумму 320 млн рублей.
REGNUM 02:49
Экономика

Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой

Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
RT на русском 10:39
Политика

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

РИА Новости 06:41
Армия и оружие

Трамп: вслед за аль-Багдади уничтожен № 2 в ИГ

Американский спецназ в сирийской провинции Идлиб уничтожил преемника ликвидированного ранее Абу Бакра аль-Багдади.
Вести.Ru 10:17
Общество

В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»

В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
РБК 09:01
Армия и оружие

Сирийский Т-72 выдержал попадание мощной противотанковой ракеты

В Сети появилось видео, на котором показан танк Т-72М1 сирийской армии – его вывели в безопасное место, несмотря на пробоину от мощной противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).
Взгляд.ру 09:28
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Армия и оружие

Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии

«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 10:05
Общество

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
RT на русском 08:01
Общество

Кипр решил проверить получивших гражданство за инвестиции

Власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, поданные до 2018 года, пишет To Thema Online со ссылкой на главу кипрского МВД Константиноса Петридиса.
РБК 10:18
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Политика

МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил уверенность в готовности президента страны Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 06:08
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Игры

Electronic Arts подтвердила возвращение в Steam

Ferra 10:26
Футбол

Нападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»

Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
Sportbox.RU вчера в 17:30
Общество

Медведев поручил представить меры по повышению доверия к судам и МВД

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД, Следственному комитету, Генпрокуратуре, Верховному суду и Минэкономразвития России до 16 декабря представить меры по повышению доверия к правоохранителям и судам со стороны бизнеса.
РИА Новости 10:23
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 26 октября в 13:18
Происшествия

В Москве вынесли приговор велосипедисту, насмерть сбившему женщину

В Москве приговорили к одному году тюрьмы велосипедиста Евгения Аршинова, сбившего впоследствии скончавшуюся женщину.
Москва 24 10:16
Гаджеты

Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super

Основой новой карты служит тот же 12-нанометровый графический процессор Turing TU116-300, который используется в модели GeForce GTX 1660.
iXBT.com 09:00
Наука

На Земле впервые обнаружены водоемы, которые не подходят для жизни

Ученые-биологи впервые обнаружили естественные водоемы на Земле, которые абсолютно не подходят для жизни в них, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature Ecology & Evolution.
Ugpressa.ru 07:05
Общество

Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля

Российская газета 08:31
Шоу-бизнес

Ольга Зуева ждет ребенка от Данилы Козловского

Еще в 2015 году в СМИ появились слухи о романе Ольги Зуевой и Данилы Козловского.
RuNews24.ru вчера в 04:24
Общество

«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти

Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
Коммерсантъ 05:14
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Единоборства

Тренер Пакьяо считает, что Альварес уничтожит Ковалева

ProstoProSport 27 октября в 06:45
Общество

Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»

Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
Газета.Ru 06:52
Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК 04:10
Общество

В России могут вдвое сократить количество моногородов

Число моногородов в России может сократиться с 321 до 170.
РИА Новости вчера в 22:57
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