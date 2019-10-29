"Газпром" завершил процесс заполнения газопровода "Сила Сибири". Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Об этом говорится в сообщении компании.

Политика Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".

Политика В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Армия и оружие Россия передала Таджикистану военную технику и вооружение Российская сторона передала на безвозмездной основе армии Таджикистана партию военной техники и вооружения на общую сумму 320 млн рублей.

Экономика Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.

Армия и оружие Сирийский Т-72 выдержал попадание мощной противотанковой ракеты В Сети появилось видео, на котором показан танк Т-72М1 сирийской армии – его вывели в безопасное место, несмотря на пробоину от мощной противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Армия и оружие Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии «29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.

Общество Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.

Общество Кипр решил проверить получивших гражданство за инвестиции Власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, поданные до 2018 года, пишет To Thema Online со ссылкой на главу кипрского МВД Константиноса Петридиса.

Политика МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил уверенность в готовности президента страны Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Общество Медведев поручил представить меры по повышению доверия к судам и МВД Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД, Следственному комитету, Генпрокуратуре, Верховному суду и Минэкономразвития России до 16 декабря представить меры по повышению доверия к правоохранителям и судам со стороны бизнеса.

Гаджеты Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super Основой новой карты служит тот же 12-нанометровый графический процессор Turing TU116-300, который используется в модели GeForce GTX 1660.