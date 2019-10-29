Энергетика

ТАССТАСС«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" завершил процесс заполнения газопровода "Сила Сибири". Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Об этом говорится в сообщении компании.
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«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русском13:32

Акции «Газпрома» подорожали после сообщений о заполнении «Силы Сибири»

РБК10:00

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Российская газета07:28

Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом

REGNUM09:50

Акции «Газпрома» на Мосбирже растут на 3,5% на фоне новостей о заполнении «Силы Сибири»

ТАСС08:16

«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

Известия07:01

Акции «Газпрома» обновили максимум с июля на новостях о «Силе Сибири»

Интерфакс07:53
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