Энергетика

ТАССТАСС«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" завершил процесс заполнения газопровода "Сила Сибири". Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Об этом говорится в сообщении компании.
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«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русском13:32

Акции «Газпрома» подорожали после сообщений о заполнении «Силы Сибири»

РБК10:00

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Российская газета07:28

Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом

REGNUM09:50

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ТАСС08:16

«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

Известия07:01

Акции «Газпрома» обновили максимум с июля на новостях о «Силе Сибири»

Интерфакс07:53
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Forbes назвал самых надежных застройщиков в России

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Сериал должен был быть посвящен периоду в истории Вестероса, когда впервые появились Белые ходоки.
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В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

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Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
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Звезда «Уральских пельменей» ушла из шоу

Актриса Юлия Михалкова объявила об уходе из шоу «Уральские пельмени» и объяснила причины такого решения.
Lenta.ru 10:12
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Конгрессмены США одобрили санкции против Турции

Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
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Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Газета.Ru 09:14
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«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
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Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Иркутской области, подозреваемый, находясь в автомобиле, припаркованном около магазина, в ходе ссоры выстрелил в живот 70-летнему мужчине.
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Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
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Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО

"Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
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Ученые рассказали, куда планируют приземлить капсулу с лунным грунтом

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Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
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У восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе клуба

По информации «Чемпионата», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы.
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Раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro

Накануне презентации были раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который уже появился в базе данных TENAA.
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Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно

Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».
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Президент России Владимир Путин пообещал своему кубинскому коллеге Мигелю Диас-Канелю воспользоваться приглашением посетить Кубу.
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Автомобиль насмерть сбил женщину на Сахалине

Из-за плохих условий видимости, один из автомобилей сбил женщину, а затем по ней проехал внедорожник, ехавший следом.
REGNUM 19:38
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Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
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Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии

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Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
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Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

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