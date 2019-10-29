Энергетика

ТАССТАСС«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" завершил процесс заполнения газопровода "Сила Сибири". Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Об этом говорится в сообщении компании.
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«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

ТАСС06:14

«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

Интерфакс06:24

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русском06:40

«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

Известия07:01

«Силу Сибири» заполнили газом

Взгляд.ру06:24

Газопровод «Сила Сибири» заполнен до границы с Китаем – Газпром

REGNUM06:42

Завершён процесс заполнения газопровода «Сила Сибири»

News.ru06:47
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Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Происшествия

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
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Дату встречи «нормандского формата» определили

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что глава Украины Владимир Зеленский уже готов к тому, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путным.
Утро.ru 06:26
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В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом

Вчера в Брюсселе состоялись очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
Российская газета 06:45
Хоккей

Фетисов высказался об американском гражданстве Малкина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.
Газета.Ru 07:01
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Политика

Песков ответил на вопрос про страх россиян перед произволом властей

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обращают внимание на исследования о страхах россиян в ходе брифинга во вторник, 29 октября.
Известия 06:47
Общество

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников

Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.
REGNUM 05:04
Политика

Зеленский начал визит в Мариуполь с осмотра трассы

Зеленский начал свой рабочий визит в город с осмотра реконструированной трассы Запорожье — Мариуполь.
Украина.ру 05:39
Экономика

Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ вчера в 07:02
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Кино

Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»

В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Профиль 03:15
Здоровье

Минздрав Украины сообщил о росте заболеваемости дифтерии в стране

По данным Минздрава, по состоянию на начало октября, в стране привиты почти 60% детей в возрасте до одного года (200 тыс.) и 52,3% взрослых (1,5 млн) от числа, предусмотренной плановой вакцинацией.
ТАСС 07:09
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Авто

Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора

Двигатель является «сердцем» автомобиля, и от того, как к нему относится водитель, зависит степень износа мотора и срок его службы.
Тарантас Ньюс вчера в 04:28
Происшествия

В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми

РИА Новости 01:29
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Общество

Россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные

В ближайшее время россиян ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя.
ТК Звезда вчера в 05:45
Происшествия

В Забайкалье похоронили убитого в воинской части сержанта

РБК 05:47
Происшествия

Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Происшествия

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Общество

Гендиректором МАГАТЭ стал представитель Аргентины Гросси

Постоянный представитель Аргентины в Вене Рафаэль Гросси избран гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Интерфакс 07:15
Политика

Рост уровня поддержки Путина зафиксировали социологи

Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировали рост уровня поддержки президента России Владимира Путина.
REGNUM 05:09
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Энергетика

Нефть для Белоруссии подорожает на $17,7 из-за налогового маневра

Нефть для белорусских НПЗ в 2020 году из-за проведения в России налогового маневра подорожает на $17,7 за т при мировой стоимости барреля $60, сообщила в интервью «СБ.Беларусь сегодня» заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
РБК 05:33
Армия и оружие

Националисты в Золотом не нарушают украинских законов, заявил Аваков

Националисты, которые выступают против разведения сил в районе Золотого в Донбассе, не нарушают украинских законов, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков.
РИА Новости 06:52
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Тимур Бекмамбетов и «Робот Вера» запускают сервис по синтезу голоса

Компания Тимура Бекмамбетова Screenlife Technologies совместно с командой "Робот Вера" начали работу над проектом Vera Voice, который будет синтезировать голоса знаменитостей.
ТАСС 05:36
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Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru 05:24
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов: «Хочу, чтобы все мои дети были обеспечены в равных долях»

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Шведская Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

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Строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Протяженность - 2159 км, диаметр трубы - 1420 мм, рабочее давление - 9,8 Мпа, экспортная мощность - 38 млрд кубометров газа в год.
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