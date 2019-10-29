Энергетика
ТАСС«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" завершил процесс заполнения газопровода "Сила Сибири". Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Об этом говорится в сообщении компании.
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Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Политика
Дату встречи «нормандского формата» определили
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что глава Украины Владимир Зеленский уже готов к тому, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путным.
Утро.ru 06:26
Политика
В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом
Вчера в Брюсселе состоялись очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
Российская газета 06:45
Хоккей
Фетисов высказался об американском гражданстве Малкина
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.
Газета.Ru 07:01
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Политика
Песков ответил на вопрос про страх россиян перед произволом властей
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обращают внимание на исследования о страхах россиян в ходе брифинга во вторник, 29 октября.
Известия 06:47
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.
REGNUM 05:04
Политика
Зеленский начал визит в Мариуполь с осмотра трассы
Зеленский начал свой рабочий визит в город с осмотра реконструированной трассы Запорожье — Мариуполь.
Украина.ру 05:39
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»
В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Профиль 03:15
Здоровье
Минздрав Украины сообщил о росте заболеваемости дифтерии в стране
По данным Минздрава, по состоянию на начало октября, в стране привиты почти 60% детей в возрасте до одного года (200 тыс.) и 52,3% взрослых (1,5 млн) от числа, предусмотренной плановой вакцинацией.
ТАСС 07:09
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Авто
Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора
Двигатель является «сердцем» автомобиля, и от того, как к нему относится водитель, зависит степень износа мотора и срок его службы.
Тарантас Ньюс вчера в 04:28
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Общество
Россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные
В ближайшее время россиян ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя.
ТК Звезда вчера в 05:45
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Общество
Гендиректором МАГАТЭ стал представитель Аргентины Гросси
Постоянный представитель Аргентины в Вене Рафаэль Гросси избран гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Интерфакс 07:15
Политика
Рост уровня поддержки Путина зафиксировали социологи
Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировали рост уровня поддержки президента России Владимира Путина.
REGNUM 05:09
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Энергетика
Нефть для Белоруссии подорожает на $17,7 из-за налогового маневра
Нефть для белорусских НПЗ в 2020 году из-за проведения в России налогового маневра подорожает на $17,7 за т при мировой стоимости барреля $60, сообщила в интервью «СБ.Беларусь сегодня» заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
РБК 05:33
Армия и оружие
Националисты в Золотом не нарушают украинских законов, заявил Аваков
Националисты, которые выступают против разведения сил в районе Золотого в Донбассе, не нарушают украинских законов, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков.
РИА Новости 06:52
Технологии
Тимур Бекмамбетов и «Робот Вера» запускают сервис по синтезу голоса
Компания Тимура Бекмамбетова Screenlife Technologies совместно с командой "Робот Вера" начали работу над проектом Vera Voice, который будет синтезировать голоса знаменитостей.
ТАСС 05:36
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru 05:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: «Хочу, чтобы все мои дети были обеспечены в равных долях»
Спорт-Экспресс 06:43