Энергетика
ТАСС«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" завершил процесс заполнения газопровода "Сила Сибири". Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Об этом говорится в сообщении компании.
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Политика
В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры по газу
19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕС.
ИА Новороссия вчера в 13:32
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
РИА Новости 06:41
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
В Кремле считают неуместным говорить о реформе армии после ЧП с расстрелом срочником сослуживцев в Забайкалье, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:03
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Гаджеты
Apple представила новые наушники AirPods Pro
Ведомости вчера в 13:34
Экономика
Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru Group
Акционеры объявили о создании совместного предприятия в июне 2018 г. О планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru Group накануне сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 04:06
Экономика
Гречка подорожала почти вдвое за год в Алтайском крае
Средняя цена на зерно увеличилась на 27,9% Цены на приобретенные промышленными организациями зерновые и зернобобовые культуры в Алтайском крае в сентябре 2019 года выросли на 27,9% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, следует из сведений Алтайкрайстата.
АМИТЕЛ 27 октября в 04:53
Общество
Украинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1»
Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
РИА Новости 05:00
Экономика
Черным кредиторам готовят уголовную ответственность
Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Коммерсантъ 27 октября в 11:21
Спорт
Россия передала WADA дополнительные ответы по московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение от Министерства спорта и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дополнительных ответов на вопросы по данным московской лаборатории, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
Больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок своей родной 76-летней матери, подарив ей новенькую иномарку Toyota C-HR за два миллиона рублей.
Ugpressa.ru 00:33
Общество
Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и другие на премьере сериала в Нью-Йорке
В Нью-Йорке состоялась премьера сериала The Morning Show. Событие прошло 29 октября в David Geffen Hall.
Газета Metro 05:17
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru 27 октября в 17:26
Общество
В Керчи выбирают главу администрации
В состав конкурсной комиссии входит 8 человек, ее председателем выбран вице-премьер Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО.
Аргументы недели - Керчь 05:12
Происшествия
Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге
Инцидент произошел в роддоме № 40 вечером 28 октября. Женщина погибла, выпав из окна на третьем этаже медучреждения, пишет REGNUM.
Известия 05:17
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Здоровье
Дети с ВИЧ могут жить полноценной жизнью, считает эксперт Минздрава
ВИЧ-инфицированные дети сегодня могут жить обычной полноценной жизнью, в том числе заниматься спортом и иметь здоровых детей в будущем, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, профессор Евгений Воронин.
РИА Новости 06:08
Общество
Дедовщину в российской армии объяснили
Проблема дедовщины в российской армии до сих пор существует, на казарменное насилие жалобы поступают постоянно.
Lenta.ru 05:12
Кино
Десятки профинансированных Минкультом фильмов в кинотеатрах никто не увидел
Больше половины фильмов, профинансированных с 2015 г. Министерством культуры, зрители в кинотеатрах почти не смотрели, следует из недавно опубликованной базы данных по господдержке.
Ведомости 06:01
Авто
Lamborghini отзывает в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador
Компания Lamborghini из-за возможных проблем с двигателем отзывает в России 27 автомобилей Lamborghini Aventador (Coupè, Roadster).
Автоновости дня 04:13
Фигурное катание
Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru 05:51
Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Авто
FAW привезет в Россию две новые модели
В 2020 году компания FAW привезет в Россию две новые модели: седан C-класса и кроссовер.
Автоновости дня вчера в 09:43