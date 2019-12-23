Политика

NewInformNewInform«Газпром» завершит строительство «Северного потока — 2», несмотря на санкции — эксперт

«Оценку ситуации достаточно сложно делать при отсутствии конкретных разъяснений и комментариев, но как «Газпром» заявил, они в любом случае доведут этот проект по строительству газопровода «Северный поток — 2» до конца, и на сегодня это практически на 90% завершенный проект», — заявил собеседник «НьюИнформ».
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Аналитик призвал принять тот факт, что «Северный поток — 2» всегда будет под угрозой

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«Газпром» завершит строительство «Северного потока — 2», несмотря на санкции — эксперт

NewInformвчера в 07:29

Приостановка по требованию: что будет дальше с «Северным потоком – 2»

Известия22 декабря в 16:01
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

РИА Новости 00:25
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16 крупных прорывов в науке и технологиях 2019 года

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Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru вчера в 14:46
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Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
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Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец вчера в 06:48
Общество

Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Известия вчера в 23:54
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
RT на русском вчера в 22:31
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Необычное имя дочери певицы Нюши обсуждают в соцсетях

Популярная российская певица Нюша и генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов назвали свою годовалую дочь очень необычным именем — Симба, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 05:33
Политика

Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

РИА Новости вчера в 09:04
Технологии

Каждый третий россиянин обходит блокировки интернета

Почти половина россиян никогда не пыталась обойти блокировки сайтов в интернете, зато 34 процента, напротив, делали подобное неоднократно.
Московский Комсомолец вчера в 07:53
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости вчера в 04:09
Общество

«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Газета.Ru вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.
Интерфакс вчера в 11:24
Технологии

Китай с Индией объявили войну YouTube

Китайский корпоративный «монстр» Huawei заключает союз со 150 разработчиками приложения для мобильных сервисов из Индии.
Deita.ru вчера в 23:45
Кино

«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы уходящего года

Телепрограмма вчера в 13:31
Происшествия

Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в Тулуне

Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в двухквартирном доме в Тулуне Иркутской области.
Известия вчера в 23:05
Общество

Эвакуация в зонах ЧС может стать обязательной

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство готовит изменения в законодательстве о введении обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайно ситуации.
News.ru 01:00
Происшествия

В Татарстане к девушке, опубликовавшей видео с учениями по разгону митингов в школе, пришли полицейские

Ранее стало известно, что на тренировке сотрудников МВД по разгону митингов, участников протестов изображали девятиклассники.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Политика

Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту

Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Суть событий вчера в 12:51
Происшествия

В Челябинской области после массового отравления закрыли детский сад

РБК вчера в 05:07
Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
ТАСС вчера в 06:02
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Экономика

Налоговые изменения: что ждет ИП в 2020 году

Грядущий 2020 год несет для индивидуальных предпринимателей много нового.
Навигатор Киров вчера в 04:59
Происшествия

У «Беговой» авария парализовала движение

«У метро "Беговая" серьёзное ДТП, службы на месте, движение практически перекрыто», - написал в паблике пользователь Димонов Изотов.
Форпост Северо-Запад 01:30
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия вчера в 04:45
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, будет стоить 1 349 900 рублей.
Автоновости дня вчера в 06:38
Гаджеты

В Сети появились характеристики смартфона Samsung Galaxy Note10 Lite

В Интернете появились полные технические характеристики ожидаемой многими новинки от Samsung — смартфона Galaxy Note10 Lite, который представляет собой удешевленную версию Note10.
Planet Today вчера в 06:52
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Известия 22 декабря в 19:43
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