Политика
NewInform«Газпром» завершит строительство «Северного потока — 2», несмотря на санкции — эксперт
«Оценку ситуации достаточно сложно делать при отсутствии конкретных разъяснений и комментариев, но как «Газпром» заявил, они в любом случае доведут этот проект по строительству газопровода «Северный поток — 2» до конца, и на сегодня это практически на 90% завершенный проект», — заявил собеседник «НьюИнформ».
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Аналитик призвал принять тот факт, что «Северный поток — 2» всегда будет под угрозой
Невские Новостивчера в 14:18
«Газпром» завершит строительство «Северного потока — 2», несмотря на санкции — эксперт
NewInformвчера в 07:29
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