Политика
NewInform«Газпром» завершит строительство «Северного потока — 2», несмотря на санкции — эксперт
«Оценку ситуации достаточно сложно делать при отсутствии конкретных разъяснений и комментариев, но как «Газпром» заявил, они в любом случае доведут этот проект по строительству газопровода «Северный поток — 2» до конца, и на сегодня это практически на 90% завершенный проект», — заявил собеседник «НьюИнформ».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Аналитик призвал принять тот факт, что «Северный поток — 2» всегда будет под угрозой
Невские Новостивчера в 14:18
«Газпром» завершит строительство «Северного потока — 2», несмотря на санкции — эксперт
NewInformвчера в 07:29
Россия обойдется без Европы - строительство «Северного потока - 2» будет завершено так или иначе
Российский Диалогвчера в 12:08
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Общество
В Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что деление в налоговом законодательстве граждан по уровню их дохода является «чувствительной» темой.
Происшествия
Фигуранта «московского дела» Суровцева попросили посадить на 4 года
Прокуратура в суде потребовала наказания в виде четырех лет колонии для Сергея Суровцева, обвиняемого по "московскому делу".
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки на Ямале
В Кремле видели сообщения об увольнении ямальской журналистки, задавшей президенту России Владимиру Путину вопрос о мосте через Обь.
Политика
ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов
У России нет судов-трубоукладчиков, которые могут завершить строительство «Северного потока-2», признал глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в эфире «России 24».
Шоу-бизнес
Телеведущий Попов раскритиковал слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Происшествия
Новорожденную девочку нашли в подъезде подмосковной многоэтажки
Брошенную новорожденную девочку нашли в подъезде в подмосковных Мытищах.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла операцию на груди
Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева поделилась со своими подписчика в Instagram новостью о том, что она перенесла срочную операцию.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
Сестра покойной певицы в одном из ресторанов Подмосковья обнаружила копию памятника, который установлен на могиле Жанны Фриске.
Политика
Алиев назвал невозможным вступление Азербайджана в ЕС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна предприняла все возможные шаги в рамках евроинтеграции и в дальнейших шагах необходимости нет, так как они будут безрезультатными.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Политика
Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что Москва каждый год начинает «прессовать» Минск, «завинчивая гайки».
Финансы
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
Общество
Супруги из Самарской области удочерили девочек и стали должниками
Семейная пара из Самарской области удочерила двух девочек, после чего оказалась должна около 2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости директор общественной организации "Домик детства", помогающей семье подготовить судебные иски, Антон Рубин.
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга
Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
Политика
Песков отказался комментировать конфликт в СПЧ из-за Беслана
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщения о конфликте в СПЧ, который произошел между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета Валерием Фадеевым.
Политика
В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
Шоу-бизнес
Медики запретили родным забирать Заворотнюк на Новый год домой
В Сети появилась информация, что Анастасию Заворотнюк медики решили не отпускать домой, чтобы встретить Новый год в кругу семьи.
Происшествия
Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к 2,5 годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Общество
Ведущий Иван Ургант высмеял «Уральские пельмени»
Транспорт
Проезд в городском транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным
Проезд в городском транспорте в Москве в новогоднюю будет бесплатным, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
Футбол
«Краснодар» хочет продать Игнатьева за 8 млн евро
Общество
Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии
Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.
Политика
Россия и Азербайджан открыли движение по мосту через реку Самур
Проект возведения моста через реку Самур реализован в рамках соглашения, подписанного в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.