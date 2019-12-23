Политика

NewInformNewInform«Газпром» завершит строительство «Северного потока — 2», несмотря на санкции — эксперт

«Оценку ситуации достаточно сложно делать при отсутствии конкретных разъяснений и комментариев, но как «Газпром» заявил, они в любом случае доведут этот проект по строительству газопровода «Северный поток — 2» до конца, и на сегодня это практически на 90% завершенный проект», — заявил собеседник «НьюИнформ».
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщения о конфликте в СПЧ, который произошел между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета Валерием Фадеевым.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
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Проезд в городском транспорте в Москве в новогоднюю будет бесплатным, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
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