Политика
NewInform«Газпром» завершит строительство «Северного потока — 2», несмотря на санкции — эксперт
«Оценку ситуации достаточно сложно делать при отсутствии конкретных разъяснений и комментариев, но как «Газпром» заявил, они в любом случае доведут этот проект по строительству газопровода «Северный поток — 2» до конца, и на сегодня это практически на 90% завершенный проект», — заявил собеседник «НьюИнформ».
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«Газпром» завершит строительство «Северного потока — 2», несмотря на санкции — эксперт
NewInformвчера в 07:29
Аналитик призвал принять тот факт, что «Северный поток — 2» всегда будет под угрозой
Невские Новостивчера в 14:18
Россия обойдется без Европы - строительство «Северного потока - 2» будет завершено так или иначе
Российский Диалогвчера в 12:08
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В США предложили укрепить военный потенциал Прибалтики
«Интерес для конгресса могут представлять усилия по укреплению потенциала Вооружённых сил стран Балтии, в том числе за счёт продажи этим странам американских вооружений и предоставления им помощи в сфере безопасности», — говорится в документе службы, с текстом которого ознакомился RT.
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Размер пенсии увеличится в России может увеличиться более чем в два раза (на 42%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
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Известный режиссер, сценарист и актер Тигран Кеосаян посоветовал певице Наталье Ветлицкой отвлечься от политики и побольше заниматься музыкой.
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В Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянина по обвинению в госизмене. Он был арестован и этапирован в Москву.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
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Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
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Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
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Министр обороны России заявил о снижении потребности в призыве граждан на военную службу.
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В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
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Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Армия и оружие
На российском Су-57 в Сирии испытали новые виды бомб и ракет – Шойгу
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что на российском истребителе Су-57 в Сирийской Арабской Республике прошли испытания новых видов ракет и бомб.
Общество
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Сухое белое вино — самый безопасный алкогольный напиток, считает главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
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Более 5 тысяч человек получили прививки от кори в Якутске
Подчищающую иммунизацию против кори в столице республики прошли 5140 человек, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Культура
Российские кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года
Гаджеты
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В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
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Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
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Владимир Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны
О причастности Мединского к возвращению "Эпидемии" на экраны сообщает "Медуза" со ссылкой на источники внутри ведомства и канала ТНТ.
Общество
Минкомсвязи рассказало об учениях по «суверенному Рунету»
С 1 ноября вступил в силу закон «о суверенном Рунете». Документ должен защитить российский интернет в случае возникновения угроз извне.