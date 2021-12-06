Коммерсантъ«Газпром» заявил, что из европейских ПГХ отобрали уже около четверти закачанного газаЕвропа потратила около четверти газа, закачанного в этом году, сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).Lenta.ruКак отмечается, сегодня в "Газпроме" состоялось оперативное совещание по вопросам режимов работы Единой системы газоснабжения в условиях аномальных холодов на Северо-Западе России.Finam.RuВ ноябре отбор газа из подземных хранилищ в ЕС составил почти 12 миллиардов кубометров.Эхо МосквыПричина — в дефиците газа в хранилищах: объемы запасов к зиме уменьшились почти на четверть.BFM.ruЧитать далееСвернутьНТВНТВDaily MoscowДума ТВЦентральная Служба НовостейФАНГазета.RuПолитика СегодняЦарьградАК&МЭкономика сегодняПолитРоссияИА Красная ВеснаКомсомольская правдаRT на русскомИзвестияНародные новостиДума ТВПодробнее о событии«Газпром»: из европейских ПХГ отобрано почти четверть закачанного в этом году газаВедомости07:44Из подземных газовых хранилищ Европы отобрано 23.4% от объёма газаАК&М07:17Европа отобрала из своих ПХГ почти 25% закачанного в 2021 году газаRT на русском07:28«Газпром»: около четверти закачанного в 2021 году газа уже отобрано из ПХГ ЕвропыТАСС07:26Запасы газа в хранилищах Европы сократились почти на четвертьBanki Loans07:31«Газпром» сообщил, что европейские страны отобрали уже 23,4% газа, закачанного в ПХГ в этом годуПРАЙМ06:59Страны ЕС отобрали из хранилищ около четверти закачанного в 2021 году газаФАН07:38Показать ещёОценить123Поделиться