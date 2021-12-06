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«Газпром» заявил, что из европейских ПГХ отобрали уже около четверти закачанного газа

Европа потратила около четверти газа, закачанного в этом году, сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале
 со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).
Lenta.ru
Как отмечается, сегодня в "Газпроме" состоялось оперативное совещание по вопросам режимов работы Единой системы газоснабжения в условиях аномальных холодов на Северо-Западе России.
Finam.Ru
В ноябре отбор газа из подземных хранилищ в ЕС составил почти 12 миллиардов кубометров.
Эхо Москвы
Причина — в дефиците газа в хранилищах: объемы запасов к зиме уменьшились почти на четверть.
BFM.ru

Подробнее о событии

«Газпром»: из европейских ПХГ отобрано почти четверть закачанного в этом году газа
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«Газпром»: около четверти закачанного в 2021 году газа уже отобрано из ПХГ Европы
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