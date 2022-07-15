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«Газпром» заявил, что отбор газа из ПХГ в некоторых странах Европы в июле превышал закачку

Отмечается, что в некоторых странах Европы, например, в Германии и Бельгии, в отдельные сутки первой половины июля отбор газа из хранилищ превышал закачку.
ПРАЙМ
Европа за полмесяца восполнила запасы в ПХГ ещё примерно на 5 миллиардов кубометров.
ПРАЙМ
Уровень заполненности ПХГ в Евросоюзе в прошлом году оставался на минимальном за многие годы уровне.
ПРАЙМ
С 11 июля поставки российского газа по "Северному потоку" - основному маршруту экспорта газа из России в Европу - были временно остановлены на 10 дней из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.
ТАСС

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«Газпром»: Европе для заполнения ПХГ надо еще 35,5 миллиардов кубометров
ПРАЙМ05:16
«Газпром» заявил, что отбор газа из ПХГ в некоторых странах Европы в июле превышал закачку
ТАСС05:00
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