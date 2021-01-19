Несмотря на сильное давление, которое оказывает США на участников строительства газопровода «Северный поток-2», «Газпром» намерен завершить строительство. Об этом представитель компании сообщил во вторник, 19 января.

С чего всё началось «Газпром» ответил на сообщения об отказе достраивать «Северный поток — 2» Проект "Северный поток - 2" находится под сильным санкционным давлением, но "Газпром" намерен его завершить, сообщил в ходе конференц-колла для инвесторов топ-менеджер компании. РИА Новости 09:20