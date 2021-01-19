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«Газпром» заявил о намерении достроить «Северный поток-2»

Несмотря на сильное давление, которое оказывает США на участников строительства газопровода «Северный поток-2», «Газпром» намерен завершить строительство. Об этом представитель компании сообщил во вторник, 19 января.В источнике
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РИА Новости

«Газпром» ответил на сообщения об отказе достраивать «Северный поток — 2»

Проект "Северный поток - 2" находится под сильным санкционным давлением, но "Газпром" намерен его завершить, сообщил в ходе конференц-колла для инвесторов топ-менеджер компании.
РИА Новости09:20
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Lenta.ru

«Газпром» отреагировал на данные об отказе достраивать «Северный поток-2»

Lenta.ru10:09
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«Газпром» заявил о намерении завершить «Северный поток-2» вопреки давлению

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В «Газпроме» заявили о намерении достроить «Северный поток — 2»

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В «Газпроме» подтвердили намерение достроить «Северный поток – 2»

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«Газпром» ответил на сообщения об отказе достраивать «Северный поток — 2»

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В Газпроме заявили о намерении достроить «Северный поток – 2»

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В «Газпроме» раскрыли будущее «Северного потока-2»

Московский Комсомолец08:54

Задержание Навального в Шереметьево сняли на видео

«В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — заявила пресс-служба УФСИН.
Рамблервчера в 17:14