«Газпром» заявил о намерении достроить «Северный поток-2»
Несмотря на сильное давление, которое оказывает США на участников строительства газопровода «Северный поток-2», «Газпром» намерен завершить строительство. Об этом представитель компании сообщил во вторник, 19 января.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» ответил на сообщения об отказе достраивать «Северный поток — 2»
Проект "Северный поток - 2" находится под сильным санкционным давлением, но "Газпром" намерен его завершить, сообщил в ходе конференц-колла для инвесторов топ-менеджер компании.
РИА Новости09:20
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