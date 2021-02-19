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«Газпром» заявил о снижении запасов газа в ПХГ Европы ниже 30%

Установившаяся в Европе холодная погода истощает запасы газа, что создает хорошие перспективы спроса на энергоноситель в 2021 году. Об этом 19 февраля заявили в «Газпроме». По его данным, из европейских подземных хранилищ отобрано уже 55,5 млрд кубов.В источнике
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С чего всё началось

«Газпром» рассказал, как холода в Европе изменили спрос на газ

Холода истощают запасы газа в Европе, где из подземных хранилищ отобрано уже 55,5 миллиарда кубов - на 27,6% больше, чем за всю прошлую зиму, сообщает "Газпром".
РИА Новости06:32
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Холода в Европе опустошили газохранилища

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«Газпром» предупредил об истощении запасов газа в Европе из-за холодов

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«Газпром» рассказал, как холода в Европе изменили спрос на газ

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