Установившаяся в Европе холодная погода истощает запасы газа, что создает хорошие перспективы спроса на энергоноситель в 2021 году. Об этом 19 февраля заявили в «Газпроме». По его данным, из европейских подземных хранилищ отобрано уже 55,5 млрд кубов.

С чего всё началось «Газпром» рассказал, как холода в Европе изменили спрос на газ Холода истощают запасы газа в Европе, где из подземных хранилищ отобрано уже 55,5 миллиарда кубов - на 27,6% больше, чем за всю прошлую зиму, сообщает "Газпром". РИА Новости 06:32