«Газпром» заявил о снижении запасов газа в ПХГ Европы ниже 30%
Установившаяся в Европе холодная погода истощает запасы газа, что создает хорошие перспективы спроса на энергоноситель в 2021 году. Об этом 19 февраля заявили в «Газпроме». По его данным, из европейских подземных хранилищ отобрано уже 55,5 млрд кубов.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» рассказал, как холода в Европе изменили спрос на газ
Холода истощают запасы газа в Европе, где из подземных хранилищ отобрано уже 55,5 миллиарда кубов - на 27,6% больше, чем за всю прошлую зиму, сообщает "Газпром".
РИА Новости06:32
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