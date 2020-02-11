Энергетика

РБКРБК«Газпром» заявил об отсутствии планов по разделу компании

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Идеи раздела «Газпрома» на добывающую и транспортную компании и либерализации экспорта газа (трубопроводный газ в России может экспортировать только «Газпром») «не имеют поддержки руководства страны».
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