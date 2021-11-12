ПРАЙММиллер: «Газпром» в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через УкраинуРоссийский «Газпром» в 2021 г. перевыполнит обязательства по транзиту газа через территорию Украины на фоне закачки топлива в подземные хранилища Европы, сообщил глава компании Алексей Миллер, заявление опубликовано в Telegram-канале «Газпрома».ВедомостиВ четверг, 11 ноября, "Газпром" подал заявки на максимальный объем транзита топлива через украинскую газотранспортную систему - 109,3 млн кубометров в сутки.Газета.RuИспользуются различные маршруты транспортировки газа.ПРАЙМНаши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены.Finam.RuЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняНациональная служба новостейПрофильРамблерИзвестияRT на русскомLife.ruОбщественная служба новостейРЕН ТВThe Moscow PostКомсомольская правдаГазета.RuИА Красная ВеснаRuposters.ruПодробнее о событии«Газпром» в 2021 году перевыполнит обязательства по транзитному договору с УкраинойКоммерсантъ08:02Глава «Газпрома» Миллер перевыполнит обязательства по транзиту газа с Украиной в 2021 годуBanki Loans07:30Алексей Миллер: «„Газпром“ утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет»T2406:59Миллер пообещал перевыполнить обязательства по транзиту газа через УкраинуКомсомольская правда07:18Цены фьючерсов на газ в Европе после слов Миллера ненадолго перешли к снижениюПРАЙМ08:04В «Газпроме» заявили, что в 2021 году перевыполнят обязательства по транзиту газа через УкраинуRT на русском07:25Цена газа в Европе падала на 1% на заявлениях Миллера о транзите газа через УкраинуТАСС07:40Показать ещёОценить42Поделиться