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Миллер: «Газпром» в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину

Российский «Газпром» в 2021 г. перевыполнит обязательства по транзиту газа через территорию Украины на фоне закачки топлива в подземные хранилища Европы, сообщил
 глава компании Алексей Миллер, заявление опубликовано в Telegram-канале «Газпрома».
Ведомости
В четверг, 11 ноября, "Газпром" подал заявки на максимальный объем транзита топлива через украинскую газотранспортную систему - 109,3 млн кубометров в сутки.
Газета.Ru
Используются различные маршруты транспортировки газа.
ПРАЙМ
Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены.
Finam.Ru

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